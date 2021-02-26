2 golün atılıp 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor mücadelesi, karşılıklı 2 gole ve 2 kırmızı karta sahne oldu. İki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor, 21. dakikada Semih Kaya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Benjamin Tetteh, 34. dakikada Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı ve devre bu skorla sona erdi. YİNE MAĞLUP OLMADILAR Gençlerbirliği, 60. dakikada Ertaç Özbir'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Florian Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü ve Ertaç Özbir'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. Ayite, 71. dakikada ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Gençlerbirliği de 10 kişi kaldı. Tarihinde Gençlerbirliği'ne hiç mağlup olmayan Yeni Malatyaspor, rakibine karşı namağlup serisini 6 maça çıkardı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31, Gençlerbirliği ise 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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