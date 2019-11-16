2. Hollywood Türk Filmleri Festivali galası yapıldı

Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin (HTFF) ikincisinin kapanış galası Hollywood'daki Linwood Dunn Salonunda gerçekleştirildi.

HTFF'in kapanış galası Oscar Ödüllerini veren Academy'nin Hollywood'daki Linwood Dunn Salonunda gerçekleşti. Gecede gösterilen 'Bağlılık Aslı' filmini izlemeye Türk ve Amerikalı yüzlerce kişi geldi. Geceye, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria ve Başkan Yardımcısı Ali Sar'ın yanı sıra ABD'li birçok sinemacı ile Türkiye'den festivali takip etmeye gelmiş birçok yönetmen ve oyuncu da katıldı.

Lorenzo Soria kırmızı halı geçidi sırasında Türkiye'nin bu festivali yapmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek "Her ülkenin kendi film endüstrisine önem vermesi gerekir" dedi.

Galaya katılan Aktris Büşra Pekin de birinci festivalde de bulunduğunu ifade ederek, "İkincisinde de burada olmaktan gurur duyuyorum. Daha devamının gelmesini istiyorum. Ülkemiz adına çok önemli bir adım" dedi.

ABD ve Türkiye'de oyunculuk kariyerini sürdüren Belçim Bilgin ise İHA'ya yaptığı açıklamada, festivalin zamanlanmasının çok doğru olduğunu belirterek Los Angeles'ta çok bilinçli bir sinema seyircisi bulunduğunu ve beğendirmenin güç olduğunu ifade etti. "Burada hep birlikte olmak ve bunu sunmak çok anlamlı" diyen Bilgin mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filminde Aslı karakterini canlandıran Kübra Kip de İHA'ya yaptığı açıklamadaş Los Angeles'ı çok beğendiğini ve festivalde olmanın çok güzel olduğunu söyledi. Festivalin kapanış filmi olan Bağlılık Aslı filmi ile ilgili olarak Kip, "Keyifli ve heyecanlıyız. Filmimiz ile ilgili ne düşünecekler merak içindeyiz" dedi.

Festivale gelen Yönetmen Uğur Uludağ ise festivalin yapılmasının ve Oscar adayı bir filmin adeta bir gövde gösteri ile seyirci ile buluşmasının önemli olduğunu söyledi. Uludağ ayrıca "Los Angeles'ta Hexagon isminde bir dizi çekiyorum. Birinci bölümünü çektik diğer bölümleri çekiyoruz" diyerek projeleri hakkında bilgi verdi.

Uludağ'ın Hexagon projesinde aktör olarak yer alan Adrian Sparks'da Türk sinemasının çok zengin olduğunu Türk filmlerinde görsel algının yüksek olduğunu ifade etti.

Festivalde de yer almış olan Kovan filminin yönetmen ve Senaristi Eylem Kaftan ise Los Angeles'a ilk gelişi olduğunu ve Los Angeles'ın dünya sinemasının kalbinin attığı bir yer olması nedeni ile çok önemli olduğunu söyledi. "Filmimin gösteriminden önce çok heyecanlıydım. Nasıl bir tepki alacağını bilmiyordum" diyen Kaftan Los Angeles seyircisinin film ve filmin konusu ile özdeşleştiğini görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Kovan Filminin yapımcısı Mustafa Karadeniz ise festivalden bulunmaktan çok mutlu olduğunu doğayı anlatan Kovan filminin seyirciden çok pozitif tepkiler aldığını ifade ederek festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

HTFF Başkanlığını yapan Ogün Şanlıer festivalin amaçlarından birinin Oscar Adayı Filmini izleyici ve ABD film endüstrisi ile buluşturmak olduğunu ifade ederek aynı zamanda dizi sektörünün yakaladığı uluslararası başarıyı Sinema sektörüne taşımayı hedeflediklerini anlattı. Festivalin ayrıca Kültür Bakanlığı tarafından yeni çıkartılan Sinema Teşvik yasasını tanıttığını ifade eden Şanlıer "Türkiye'den sinema sektöründe önemli isimleri burada ağırlıyor ve ABD'deki sinema sektörü ile buluşturuyoruz" dedi.

HTFF'nin Direktörü Barbaros Tapan ise "Hollywood'dan dostlarımız geldi, Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria, Başkan yardımcısı Ali Sar bizleydi. Yapımcı ve yönetmen ABD'li dostlarımız buradaydı" diyerek amaçlarının Türk kültürünü sinemasını tanıtmak ve Hollywood'da bir araya getirmek olduğunu, bunu da başardıklarını düşündüğünü ifade etti. İleride kısa filmlere ve değişim programlarına yer vermek istediklerini ifade eden Tapan festivali sürdüreceklerini ifade etti.

Kırmızı halı Töreninin ardından konuklar Bağlılık - Aslı filmini izlemek üzere salonda yerlerini aldılar. Tapan burada da konuklara yönelik yaptığı konuşmada maçlarının Türk filmlerinin ABD'de bilinirliliğini arttırmak olduğunu ifade etti.

Konuklara hitap eden Sorio ise herkesin harika bir gece geçirmesini dileyerek festivalde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bağlılık - Aslı filminin gösterimi başlamadan evvel yönetmeni Semih Kaplanoğlu başta Barbaros Tapan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğuna teşekkür etti. Filminin Oscar adayı olduğunu söyleyen Kaptanoğlu filmin Bağlılık üçlemesinin ilki olduğunu belirtti. Filmin Kültür Bakanlığının katkısı ile gerçekleştiğini söyleyen Kaptanoğlu serinin ikinci filmi olan Bağlılık - Hasan'ın çekimlerinin tamamlandığını ve şu an montajının devam ettiğini duyurdu.

Konuşmanın ardından filmin izlenmesine geçildi. Filmden sonra ise konuklara bir resepsiyon düzenlendi.

(İHA)