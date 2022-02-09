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2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı - Son Dakika

2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı

09.02.2022 14:09

Sokakta kavga eden Afganistan uyruklu çifti ayırmak isterken, Abdulkadir A. isimli adamı yaralayan ve daha önce benzer bir olay sebebiyle hapse giren Kadir Şeker'le benzeştirilen Tolga Daşkıran, tahliye oldu. Tolga Daşkıran'ın annesiyle buluşma anı duygulandırdı.

Eskişehir Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

EŞİNİ DÖVEN ADAMI YARALADI

Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

AVUKATI İTİRAZ ETTİ, SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine gönderilen Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

TAHLİYE SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR

Tahliye kararı sonrasında ailesi Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. İşlemleri tamamlanan Tolga Daşıran, tahliye edildi. Cezaevi dışında bekleyen ailesi ile buluşan Daşkıran'ın mutluluğu kameralara yansıdı. Kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşı döken anne Nazire Kurt ile oğlu arasında duygu dolu anlar yaşandı.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

"AMACIM BİR KADININ HAYATINI KURTARMAKTI"

Tahliye olduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi'nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran, "Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

"BENİM OĞLUM GURUR DUYULACAK BİR ŞEY YAPTI"

Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazire Kurt, "Çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadın da kurtulur. Ben ölmesini istemem. Ben kadın şiddetin çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. 3 can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Bir anne için çok zor" dedi.

2. Kadir Şeker davası olarak adlandırılmıştı! Tolga'nın annesiyle buluşma anı göz yaşarttı

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR, KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ"

Cezaevi önüne aileyle birlikte gelen Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli de, "Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hala devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı" ifadelerini kullandı.

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Şehir Hastanesi, Afganistan, Eskişehir, Cezaevi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı - Son Dakika


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