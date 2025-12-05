İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

Haberin Videosunu İzleyin
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
05.12.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Haber Videosu

Ankara'da iki kardeşe saldırıp, yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol ifadesinde, annesi Ayşe Özbek ile çocukların annesi Belkız Öztürk'ün tartıştığını, köpeğinin koruma içgüdüsü ile çocuklara saldırdığını iddia etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk kardeşlere, anneleri Belkız Öztürk ile eve girecekleri sırada apartmanda karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı.

Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, hastaneye kaldırıldı. Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, Efe'nin tedavisi ise hala sürüyor.

2 kardeşi yaralayan pitbullun sahibi: Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeği ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

2 kardeşi yaralayan pitbullun sahibi: Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE SALDIRDI

Olayla ilgili savcılıkta alınan ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Fatma Tuğçe Özbek Erol ifadesinde; köpeğin 7 yıldır kendisi ile birlikte yaşadığını, 4 yıldır da aynı binada oturduklarını söyledi. Olay saatinde işte olduğunu, köpeğin de evde annesi Ayşe Özbek ile birlikte bulunduğunu belirten Erol, annesi ile çocukların annesi Belkız Öztürk'ün apartmanda karşılaşarak tartıştıklarını ileri sürdü. Erol, tartışma sırasında köpeğin koruma içgüdüsü ile aralık olan kapıdan dışarı çıkarak, önce Belkız Öztürk'ün üzerine gittiğini, daha sonra çocuklara saldırdığını, annesinin köpeği içeri alıp kendisine haber vermesi üzerine işten çıkıp eve döndüğünü iddia etti. Erol, köpeğinin öldürülebileceğinden korkarak hayvanı Kahramankazan'da bulunan evlerine götürdüğünü, ardından da kolluk kuvvetlerine köpeğin yerini söyleyerek barınağa teslim ettiğini belirtti.

2 kardeşi yaralayan pitbullun sahibi: Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı

ANNESİ 'ÜSTÜME YÜRÜDÜLER' DEDİ

Şüphelinin annesi Ayşe Özbek de ifadesinde Belkız Öztürk'e çocuklarının gürültü yaptığını ve bu nedenle taşınacaklarını söylediğini, Belkız Öztürk'ün de 'Siz de evde köpek besliyorsunuz' diyerek üstüne yürüdüğünü, bu esnada köpeğin içeriden çıkarak çocuklara saldırdığını iddia etti.

Kaynak: DHA

Etimesgut Belediyesi, Sahibinden, Güvenlik, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade Gözaltındaki memur tutuklandı 147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Güngören’de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 yaralı
Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi Olympiakos - Fenerbahçe Beko akan çatı nedeniyle ertelendi
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı
Kırıkkale’de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli getirildi Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi
Osmaniye’de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
40 maddelik kanun teklifi Meclis’ten geçti Emlak vergisinde üst sınır belirlendi 40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Yargıtay Başkanı Kerkez’den ’Yargıtay Müzesi’ alanında inceleme Yargıtay Başkanı Kerkez'den 'Yargıtay Müzesi' alanında inceleme
Putin 4 yıl sonra Hindistan’da: Binlerce kişi uçağını takip etti Putin 4 yıl sonra Hindistan'da: Binlerce kişi uçağını takip etti
Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti Caddede güpegündüz bali çekip kendinden geçti

16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
15:42
ABD’den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
ABD'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın
15:33
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL’ye daire var
İşte kira fiyatlarının en düşük olduğu il: 12 bin 250 TL'ye daire var
15:23
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
15:20
Adnan’ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
15:16
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
15:06
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı 56. madde devreye giriyor
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
14:45
Osman Aşkın Bak Ronaldo’yu överken kendinden geçti
Osman Aşkın Bak Ronaldo'yu överken kendinden geçti
14:36
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı
14:06
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti 9’u Süper Lig’de oynuyor
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
13:57
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
12:45
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2025 17:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.