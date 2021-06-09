Üye Girişi
"2. Kudüs İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı - Son Dakika

"2. Kudüs İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı

09.06.2021 21:43

- "2. Kudüs İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "2. Kudüs İstişare Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

- "2. Kudüs İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "2. Kudüs İstişare Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı. Toplantıya akademisyenler, uzman ve gazeteciler katılıyor

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, "2. Kudüs İstişare Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

İlkini Türkiye'de Filistin için faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri ile yapılan toplantının ikincisine akademisyenler, uzman ve gazeteciler davet edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yetkililerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıya katılan davetlilere teşekkür ederek "Bu istişare toplantısına iştirakinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kudüs davamız konusunu özellikle ilim ve fikir adamlarıyla yüz yüze görüşelim diye bu toplantıyı tertip ettik. Burada Kudüs meselesinin öneminden ve Kudüs'le ilgili daha kalıcı, nitelikli neler yapabiliriz onu konuşacağız." dedi.

Başkan Erbaş, Müslümanların Kudüs'le ilgili müzakereler yapmasının önemine işaret ederek, "Her an Darüsselam'dan bahsetmemiz gerekiyor. Darüsselam'ın nasıl darulharp haline getirildiğinin sebeplerini ve süreçlerini anlatmamız gerekiyor. Hazreti Davud Peygamberin kurmuş olduğu şehir, Hazreti Süleyma'nın adeta geliştirdiği, zirveye taşıdığı şehir nasıl bugün bu halde bunlara bizim temas etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Dünyayı darulharp haline getirmeye çalışıyorlar"

Kudüs'ün tarihiyle ilgili süreçleri anlatan Başkan Erbaş, "Hristiyanların Yahudileşmiş kesimi olan evangelistler, Tanrı Krallığını bir an önce yeryüzünde gerçekleştirme düşüncesiyle siyonist Yahudilerle birleşmişlerdir. Siyonist Yahudiler ile birleşen evangelist Hristiyanlar, dünyayı darulharp haline getirmeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar olarak bunun bilincinde olmalıyız. İnşallah bu müzakerelerimizde, istişarelerimizde dünyayı uyaracak mesajlar vermemiz lazım. Bugün tanrıyı kıyamete zorlama amacıyla dünyada ne gibi terör faaliyetleri yaptıklarına bizim işaret etmemiz lazım, yoksa bu acıları sonu gelmez." ifadelerini kullandı.

"Kudüs davasını uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık"

Diyanet İşleri Başkanlığını son yıllarda bu amaçla yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Erbaş şunları söyledi:

"Bu gaye ile 2018 yılında İstanbul'da "Uluslararası Kudüs Zirvesi" yapmıştık. Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız karala Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve toplumluluklarla daha sıkı ortak çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yapıldı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki, Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik ve görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık.

Türkiye Diyanet Vakfımız insani ve sosyal yardımlardan eğitime tüm imkanlarıyla elinden geleni yapmaya devam ediyor. Kadir Gecesi terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıların hemen ertesi günü Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, mensupları Gazze'de Müslümanlara yanındaydı. Gerekli yardımları, ilaç, ambulans, hastane hizmetleri gibi konularda kardeşlerimizin yanında yer aldı.

İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle yine Bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. Bilhassa Müslüman ülkelerinin yöneticilerini ortak karar almaya teşvik etmenin yollarını konuştuk. 20 Mayısta, iki hafta önce bu salonda ülkemizdeki Kudüs ve Filistin'e hizmet amacıyla kurulan STK ve AFAT, TİKA, Kızılay gibi devlet kurumlarıyla bir toplantı yaptık. İhtiyaç odaklı çalışma komisyonları kuralım düşüncesiyle o toplantıyı yaptık. Yine İşgalcilerin son saldırıları üzerine, dünyadaki farklı dinlerin liderlerine ve bilhassa Yahudi ve Hristiyan 125 din adamına bir mektup hazırladık, gönderdik. Elbette Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır. Biz Müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Bugün burada sizleri dinlemekten onur duyacağımı ifade etmek istiyorum."

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde gün boyu devam edecek programda, güncel gelişmeler çerçevesinde dünyanın ve İslam coğrafyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki duruşlarının değerlendirilmesi ve Kudüs ve Mescid-i Aksa yaşanan hak ihlalleri ve insan hakları sorunlarının giderilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edildi.

2. Kudüs İstişare Toplantısı Ankara'da başladı
2. Kudüs İstişare Toplantısı Ankara'da başladı
2. Kudüs İstişare Toplantısı Ankara'da başladı
2. Kudüs İstişare Toplantısı Ankara'da başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Kudüs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat '2. Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara'da başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı 20:38 Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır 20:37 İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı 19:18 Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu         
20:31
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip         
18:21
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "2. Kudüs İstişare Toplantısı" Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement