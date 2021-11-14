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BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı - Son Dakika

BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı

14.11.2021 15:12

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu sona erdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu sona erdi.

Bandırma Dağcılık Arama Kurtarma Derneğinin (BANDAK) ev sahipliğinde organize edilen maratona 10'u yabancı 550 sporcu katıldı.

Seyitgazi Tepesi Halk Koşusu ile tamamlanan yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

BANDAK Başkanı Kadri Civan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ultra maraton kapsamında 20, 45, 60 ve 85 kilometre etaplarının koşulduğunu, halk koşusu parkurunun ise 5 kilometreden oluştuğunu kaydetti.

Organizasyonla Kapıdağ Yarımadası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımına da katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Civan, "Önümüzdeki yıllarda bu ultra maratonun daha da gelişerek devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm katılımcılara, tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Erdek halkı, Bandırma halkı ve yerel yöneticilerin maratona gösterdikleri ilgiden son derece memnunuz." diye konuştu.

Atletizm branşında milli takım antrenörlerinden Niyazi Gülhan ise kendisinin kurduğu Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübüyle Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programındaki yarışlara katıldıklarını anlattı.

Bölge için çok önemli bir organizasyonu tamamladıklarını dile getiren Gülhan, "Erdek'in tanıtımına ve buradaki insanların spor bilincini daha iyi oturtmasına olanak sağlayan bir faaliyet oldu. Farklı yaş gruplarında yaklaşık 70 sporcumuzla katıldık. Bundan sonraki yıllarda da bu yarışların sürmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı
BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı

Arama Kurtarma, Balıkesir, Atletizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - 2. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 550 sporcu katıldı - Son Dakika
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