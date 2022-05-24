2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek

24.05.2022 12:07
2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Açık Veri Zirvesi'nin ikincisini bu sene 25 Mayıs günü düzenliyor.

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Açık Veri Zirvesi'nin ikincisini bu sene 25 Mayıs günü düzenliyor. Bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte konuşmacılar açık veri konusu etrafında buluşacak. Etkinlik 09.00 ile 17.00 arasında 7 farklı oturum ile gün boyu sürecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, TÜRKSAT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Açık Kaynak Platformu paydaşlığıyla gerçekleştirilen zirve bu yıl, "Açık Veri Neden Gerekli?" temasıyla düzenlenecek. Kamu ve özel sektörden uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktaracakları Türkiye Açık Veri Zirvesi'nde; şeffaflık ve katılım, ekonomik kalkınma, bilimsel gelişim, hizmetlerin iyileştirilmesi, çevre ve sağlık başlıkları ele alınacak.

TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ BAŞARILI AÇIK VERİ UYGULAMALARI PAYLAŞILACAK

İlk oturumda T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırlayacağını belirten Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, "Hem dünya hem ülkemizdeki başarılı açık veri uygulamalarının da paylaşılacağı etkinliğimizin açık veri farkındalığının oluşması için bir fırsat yaratacağını umuyoruz. Etkinliğe katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Katılım için AcikVeriZirvesi.org adresimizdeki ücretsiz kayıt formunu doldurmaları yeterli" diye konuştu.


2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek
2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek
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Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika


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