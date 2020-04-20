20 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

Koronavirüsü yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli: Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu

"Salonlarımızdan uzağız ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Londra 'daki insanlar hastalığı ciddiye almadı"

"12 senedir ringden hiç bu kadar uzak kalmamıştım, ringi çok özledim"

"En büyük destekçim annem oldu"

"İnşallah olimpiyatlarda da mutluluk yaşarım"

"Fizikten çok düşmeden toparlanma sürecimiz kısa olsun diye uğraşıyoruz"

"Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar evde kalsın"

Rapid Wienli Melih İbrahimoğlu: Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici

Avusturya 'da virüsle mücadele iyiye gidiyor"

"Bireysel çalışmalar yapıyorum"

"Her Türk futbolcu Türkiye'de oynamak ister"

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından ilk kez Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmaya çıkacak. Beşiktaşlı oyuncular, tesislerde 4'erli iki grup halinde ısınma antrenmanlarına başlayacak.