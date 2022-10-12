20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika
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20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada

12.10.2022 14:05

20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı.

20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da 20 yaşındaki bir genç, misafir olarak gittiği arkadaşının 7. katındaki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yer alan bir site içerisindeki 11 katlı apartmanda meydana geldi. İddialara göre bunalımda olan 20 yaşındaki Ahmet Acar, misafirliğe geldiği evin balkon demirine çıktı. Alkollü olduğu da ileri sürülen genç 7'nci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan ve kanlar içerisinde kalan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kan donduran o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekiplerince olay hakkında inceleme başlatıldı.

"Aşağıya bakıp da 'hadi görüşürüz' dedi ve atladı"

Olayın tanıklarından Sümeyye Soysal, "Balkona çıkmıştım. Birisi balkon demirlerinin üzerine çıkmıştı. Sonra aşağıya bakıp da 'hadi görüşürüz' dedi ve atladı. Normal birisinin yapacağı bir hareket değildi. Ayağının ve ellerinin kırıldığını söylediler. Misafirmiş burada. 7'nci kattan atlamış. Durumu çok ağırdı. Vücudunda morluklar vardı" ifadelerini kullandı.

"Demek ki içeride bir tartışma çıkmış"

Bir diğer tanık Mustafa Daldal ise, "Vatandaşlar toplanmıştı. Bir geçin ayakkabılarıyla birlikte balkona çıkmış. Aşağıdan küfür etmişler. 'Atlayamazsın' demişler. Misafir olarak gelmiş. Atladıktan hemen sonra ölmüş. 7'nci kattan ayakkabılarıyla beraber atlamış. Demek ki içeride bir tartışma çıkmış" dedi.

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Ankara'da korkunç olay! 'Hadi görüşürüz' deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı Ankara'da korkunç olay! 'Hadi görüşürüz' deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak
Kaynak: İHA

Jandarma, Altındağ, Misafir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı... Dehşete düşüren anlar kamerada - Son Dakika

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