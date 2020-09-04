200 yıllık ıspanak ata tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

200 yıllık ıspanak ata tohumları toprakla buluştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

"Genetiğiyle oynanmış tohumlardan kurtulmak istiyoruz"

BOLU - Bolu'da 200 yıllık ıspanak ata tohumları, belediye tarafından 10 dönümlük alanda oluşturulan "Yerli Tohum Bahçesi'nde toprakla buluşturuldu.

Bolu Belediyesi, Karacasu beldesinde bulunan 10 dönümlük alanda yerli tohumların geliştirilmesi ve çoğaltılarak yaygın hale getirilmesi için "Yerli Tohum Bahçesi" kurdu. Kurulan bahçenin 5 dönümlük alanına organik domates, fasulye ve yerli sebze fideleri dikildi. Bahçenin geri kalan 5 dönümlük alanına ise, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katılımıyla Kıbrıscık ilçesi Bölücekaya köyünden getirilen 200 yıllık ıspanak ata tohumu ekimi yapıldı.

Yapılan ekimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, "Bir dönem özellikle İsrail'den satın alınan, bir dönem ürün veren, genetiğiyle oynanmış, Türkiye'nin dışa bağımlılığını artıran ve toplumun sağlığını bozan fide ve tohumlarla tanıştık. İnşallah bundan kurtulmak istiyoruz. organik tarım konusunda, iyi tarım uygulamaları konusunda çalışmalarımız var. Bu üretimi desteklemek amacıyla bir kooperatif kurduk. Kooperatif şuan şekilleniyor. Hem burası hem de kurmuş olduğumuz kooperatif aracılığıyla binlerce üreticimize doğrudan katkı sağlamak istiyoruz. Ankara ile İstanbul'un arasında 35 milyon nüfusun 2 saat içerisinde ulaşabildiği noktadan Türkiye'ye tarımsal ürünlerimizi satmak, köylümüzün cebine para girmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün de 200 yıllık geçmişi olan ıspanak ekimi gerçekleştireceğiz. Bunun kaynağı da Kıbrıscık'a bağlı Bölücekaya köyü. Domateslerimizi, biberlerimizi mümkün olduğu kadar organik olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.