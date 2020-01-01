2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika

2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu

ERZURUM'da, 2019 yılının son dakikalarında dünyaya gelen bebek, ailesine büyük bir sürpriz yaşattı. Kızları olacak diye beklerken kucaklarında erkek bebek bulan Bulut ailesi hastanedeki odanın duvarına 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Erzurum'da, Nisan ayında düğün eden Meryem (23) ve Serkan Bulut (25) çiftinin ilk çocukları, 2019'un son bebeği olarak dünyaya geldi. Hamilelik sırasında yapılan kontroller ve çekilen ultrasonlarda kız çocukları olacağı söylenen Bulut, ailesi buna göre de hazırlığını yaptı. 2019'un son günü sancıları artan anne Meryem Bulut, eşi tarafından Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. 2019'un son bebeğini dünyaya getiren Meryem Bulut, kucağına kız almayı beklerken görevliler erkek bebek verdi. Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'nde doğum yapan Meryem Bulut, kucağına kız bebek almayı beklerken görevliler sağlıklı bir erkek bebek verdi. Büyük şaşkınlık yaşayan anneye hastane görevlileri ultrason çekimlerinde bu tür yanılmaların olacağını belirterek, erkek bebeği olduğunu bildirdi.

Leyla ismini vermeyi planladığı bebeklerinin erkek olduğunu öğrenen Bulut çifti, adını Aras olarak belirledi. Bulut ailesi hastane odasına da 'Rüya gibi ama gerçek', 'Hoş geldin dünyamıza Aras Kağan bebek', 'Kız beklerken erkek oldu' yazılı dövizler astı.

Merkez Yakutiye İlçesi sanayi semtinde oto kaportacılığı yapan baba Serkan Bulut, 'Biz kızımız olacak diye bekliyorduk, ismini bile belirlemiştik. Ama kısmet böyleymiş. Oğlumuz oldu, adını Aras Kağan koyduk' dedi.

VALİ MEMİŞ ALTIN TAKTI

Erzurum'da, 2019'un son anlarında dünyaya gelen Aras Kağan bebeği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ziyaret etti. Genç çifti tebrik eden Vali Memiş, Başkan Sekmen ile birlikte minik bebeğe de çeyrek altın taktı.

Yılbaşı sebebiyle hastane ziyareti sürdüren Vali Memiş ve beraberindekiler özel bir hastanede dünyaya gelen Mustafa Alp bebeği de ziyaret etti. Minik bebeğe çeyrek altın takan Vali Memiş, Esra (30) ve Mahmut Saruhan (40) çiftini tebrik etti.

Bu arada Vali Okay Memiş, yılbaşı programı kapsamında Erzurum- Erzincan karayolunun 27'nci kilometresindeki kontrol noktası ile 112, İtfaiye ve AFAD Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.