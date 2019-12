2019 yılında magazin ve sanat dünyası

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2019 yılında magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri ve adından sıkça söz ettiren ünlü isimleri belirledi.



MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2019 yılında magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri ve adından sıkça söz ettiren ünlü isimleri belirledi. Magazin ve sanat camiası oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri manşetlerde yer alırken, kimi zaman ise sansasyonel olaylar gündemi belirledi.



2019 yılında dünya evine giren ünlüler



Magazin dünyasının sevilen birçok ismi geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Medyanın ilgisinin eksik olmadığı düğünler, herkes tarafından çokça konuşuldu. MTM'nin belirlediği 2019 yılında evlenen ünlü isimlerden bazıları şöyle:



Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile Şubat ayında nikah masasına oturdu. Çift geçtiğimiz aylarda da oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde evlendi.



Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi.



Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikahla dünya evine girdi.



Ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yıllık beraberliklerini Londra'da sade bir törenle resmileştirdiler.



Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, Berselona'daki Türk Konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çiftin kızları Vina, Kasım ayında doğdu.



Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi.



Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgüle ile dünya evine girdi.



Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi. Çiftin oğulları Kuzey, Ekim ayında dünyaya geldi.



Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı işadamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi.



Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından dünya evine girdi.



Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi.



Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, Haziran ayında dünya evine girdi.



Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile Girne'de dünya evine girdi.



2016 Best Model Türkiye birincisi ve Best Model Of The World yarışmasında ikinci seçilen Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile dünyaevine girdi.



Ünlü modacı ve televizyon sunucusu Tülin Şahin, 9 aydır birlikte olduğu Pedro de Noronha ile Nisan ayında Portekiz'de dünyaevine girdi. Çiftin Kasım ayında Siena Leyla isminde bir kızı oldu.



Şarkıcı Aylin Coşkun uzun zamandır birlikte olduğu Volkan Aslan ile Eylül ayında evlendi.



2019 yılında boşanan ünlüler



Magazin ve sanat dünyası evliliklerin yanı sıra şok eden boşanmalarla da gündeme geldi. MTM'nin belirlediği 2019 yılında boşanan ünlü isimlerden bazıları şöyle:



2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı.



2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı.



Oyuncu Seda Türkmen, 2017 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş'a Ağustos boşanma davası açtı.



2018 senesinde New York'ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz Ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.



Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.



2017 Haziran ayında evlenen Algı Eke ve Ulaş Torun 1.5 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız boşanarak noktaladılar. Çift boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha verse de 2019'un ikinci ayında resmen ayrıldıklarını açıkladılar.



Özcan Deniz, 7 buçuk aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan'la sade bir törenle evlenmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, Haziran ayında boşanma davası açıp çocukları Kuzey'in velayetini istedi.



61 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, 34 yaşındaki Murat Akıncı ile 16 Haziran'da evlenmişti. Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi.



2013'te 'Ulan İstanbul' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çifti Haziran ayında ortak bir açıklamayla boşandıklarını duyurdu.



2016 yılında kızı Pera'ya 22 haftalık hamileyken Serdar Özmen'le nikah masasına oturan Akasya Asıltürkmen, eşiyle aldıkları ortak kararla tek celsede boşandı.



11 yıllık evliliklerinin ardından çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay "anlaşmalı" olarak boşandı.



Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo 10 senelik evliliklerini 10 dakika süren mahkeme sonunda bitirdi.



6 yıldır evli olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz, evliliklerinde sorun yaşamaları sebebiyle boşanma kararı aldı.



Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.



2019 yılında vefat eden ünlüler



MTM'nin belirlediği 2019 yılında vefat eden ünlüler şöyle:



Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (23 Ocak 2019)



Oyuncu Yalçın Menteş, 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (7 Şubat 2019)



Usta oyuncu Erdoğan Sıcak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (12 Şubat 2019)



Kanser tedavisi gören ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, 69 yaşında vefat etti. (26 Şubat 2019)



Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. (19 Mart 2019)



Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. (29 Nisan 2019)



Yeşilçam'ın sevilen usta oyuncularından biri olan Eşref Kolçak 92 yaşında vefat etti. (26 Mayıs 2019)



Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Enis Fosforoğlu (71) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. (22 Haziran 2019)



Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konulan yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender, kanserle mücadelesine yenik düştü. (3 Temmuz 2019)



Yeşilçam'ın usta oyuncusu olan Yalçın Gülhan hayata gözlerini yumdu. (27 Temmuz 2019)



Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, vefat etti. (3 Ağustos 2019)



Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti. (6 Ağustos 2019)



Ünlü şarkıcı Devran Çağlar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. (15 Ağustos 2019)



Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Süleyman Turan yaşamını yitirdi. (10 Eylül 2019)



Türk dizi ve sinema tarihinin en başarılı oyuncularından Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. (1 Ekim 2019)



Türk tiyatrosunun usta isimlerinden yılların çınarı Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (17 Kasım 2019)



Usta yönetmen Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti. (18 Aralık 2019)



Bu yıl da en popüler isim Acun Ilıcalı oldu



Yapımcılığını yaptığı programlar ve Şeyma Subaşı ile boşanmasıyla geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ismi olan Acun Ilıcalı, 2019 yılının en popüler ismi oldu. Fenerbahçe ve Erzurumspor için düzenlediği destek kampanyaları ile medya odağı olan Ilıcalı, MTM'nin raporuna göre 2019 yılında toplam 68 bin 37 habere konu edildi.



Cem Yılmaz geçtiğimiz yıl hem işiyle hem de aşk hayatıyla gündemdeydi



İş hayatının yanı sıra aşk hayatı ile ilgi odağı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ile olan birlikteliklerinin sonlanması, magazin gündeminin en popüler konu başlıkları arasında yer aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında sinema yapımcıları ile arasındaki promosyonlu bilet uygulaması tartışmasının Meclis'e taşınması neticesinde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesine katkıda bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıl boyunca sinema filmi ve stand up çalışmalarıyla ilgi odağı oldu. Cem Yılmaz medyada toplam 46 bin 944 haberde yer alarak, geçtiğimiz yılın popüler isimlerinden oldu.



Demet Akalın paylaşımları ile gündemdeydi



Şarkılarıyla medya gündeminde adından bolca bahsettiren ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da günden düşmedi. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate indiren otoyol hakkındaki paylaşımı medyada büyük yankı uyandıran ünlü popçu, geçtiğimiz yıl trafik magandasının saldırısına da uğradı. Katıldığı televizyon programında ise hamileliği sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadığı ve kendini şişlemeyi düşündüğü ile ilgili yaptığı açıklamalarla medyada şok etkisi oluşturdu. Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan Demet Akalın, MTM'nin raporuna göre geçtiğimiz yıl boyunca toplam 9 bin 672 haberde yer aldı.



Aleyna Tilki dünyaya açıldı



Türk Popunun en genç yaşta şöhret olan genç isimlerinden Aleyna Tilki'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Warner Music Group'un ilk Türk sanatçısı olacak olan Tilki, MTM'nin aynı araştırmasında, 2019 yılında medyada 26 bin 978 haberde yer alarak tüm gözleri üzerinde topladı.



Sıla yeni aşka yelken açtı



Geçtiğimiz yıl oyuncu Ahmet Kural'la olan birlikteliğini şiddet gördüğü iddiası ile olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Sıla, 2019 yılında yeni aşka yelken açtı. Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 2019 yılının ilk günlerinde samimi bir şekilde objektiflere yakalansa da çift birlikteliklerini gizli tutmaya çalıştı. 2019 yılında aradığı mutluluğu bulan şarkıcı Sıla, yıl boyunca toplam 34 bin 86 haberde yer alarak medyanın en popüler isimlerinden oldu.



2019 yılına gündemde olan diğer ünlü isimler



Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent, yıl boyunca kurucusu olduğu 'AHBAP' ile yüzlerce insanın yardımına koştu. Yaptığı yardımların yanı sıra müzik kariyerine de kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı medyada 32 bin 412 haberde yer aldı.



Geçtiğimiz yıl ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, attığı her adımla çok konuşuldu. Subaşı, çıkarmış olduğu Sadece Şeyma adlı kitabı ile de medyada adından bolca söz ettirerek toplam 27 bin 424 haberde yer aldı.



Hayatını 2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile birleştiren Beren Saat, yıl boyunca Doğulu ile ayrılacakları iddiası ile medyadaydı. Yeni başlayacak olan dizisi Atiye ile de adından bolca söz ettiren oyuncu, raporuna göre toplam 23 bin 565 haber ile 2019 yılının popüler isimleri arasında yer aldı. - İSTANBUL