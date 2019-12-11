2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı - Son Dakika
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2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2020 Bütçe görüşmelerinde, HDP'li vekiller ile AK Parti grubu arasında tartışma yaşandı.

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2020 Bütçe görüşmelerinde, HDP'li vekiller ile AK Parti grubu arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2020 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine söz alan HDP'li sözcüler, yürütmenin 'Terörle Mücadele' politikasını eleştirince, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, Türkiye'yi iki halkın kurduğunu iddia ederek, "Bu ülkeyi kuran bu meclis ise bu meclis de yüzyıllık Kürt sorununu çözmek zorundadır. Aksine, savaş bütçesi anlamına gelen bu bütçelerle ülke bir yere varamaz" dedi. HDP'li Işık'ın bu sözleri üzerine, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi.

Gelen tepkilerin ardından konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise " Afrin'de şu an kadınlar satılıyor ve Kürt kadınları tecavüze uğruyor. Hayır elinizi uzatmayın. Oradaki 'Milli ordu' dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor" ifadelerini kullandı. Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz alarak şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlatırım. Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. Bize kimse 'tecavüzcü' diyemez, bu ülkenin Bakanlarına hiç kimse 'bölücü' diyemez. Bu ülkenin Adalet Bakanına, Milli Savunma Bakanına siz 'bölücü, terörist' diyemezsiniz."

HDP'li milletvekilleri, bütçeleri görüşülen Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanını da eleştirdi. HDP'li Garo Paylan'ın "Maalesef Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 126 ülke içinde 110'uncu sıradayız" sözleri de Genel Kurul'da gerginliğe neden oldu.

Haber:  Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
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