2020 'spor yılı' olacak - Son Dakika

Heyecanla beklenen 2020, pek çok uluslararası spor organizasyonunun sahne alacağı bir 'Spor Yılı' olarak anılmaya hazırlanıyor. Türk sporcular, Tokyo Yaz Olimpiyatları ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterirken; İstanbul 15 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

Sporseverler, spor dolu bir yıla hazırlanıyor. Türkiye, Avrupa futbolunun en önemli müsabakalarından Şampiyonlar Ligi Finali'ne Mayıs ayından ev sahipliği yapacak, milli sporcular ise 2020 Tokyo Olimpiyatları, Paralimpik Oyunlar ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Spor organizasyonlarının markaların izleyicilerle buluşmasına bir fırsat sunduğunu hatırlatan etkinlik ajansı bro'event, 2020 spor takvimini paylaştı.

OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHTE İKİNCE KEZ TOKYO'DA

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek. 1964 yılının ardından ikince kez Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alacak. Şu ana kadar 37 Türk sporcu atıcılık, atletizm, bisiklet, cimnastik, güreş, taekwondo, yelken ve yüzme olmak üzere 8 branşta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. Ayrıca 2020 Paralimpik Oyunları da 25 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında Tokyo'da gerçekleştirilecek.

EURO 2020'DE 60'INCI YIL COŞKUSU

4 yılda bir düzenlenen 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında sporseverlerle buluşacak. Avrupa Şampiyonası 60'ıncı yıldönümü nedeniyle tarihinde ilk kez tüm kıtada oynanacak. 12 farklı Avrupa şehrinin ev sahipliği yapacağı müsabakaların ardından yarı final ve finalin adresi Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı olacak. Elemelerde başarılı performansıyla dikkat çeken Türkiye ise A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek.

FİNALLER ŞEHRİ İSTANBUL

2020'yi özellikle Türkiye için özel kılan bir diğer organizasyon ise İstanbul'un 15 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline tekrardan ev sahipliği yapacak olması. 2005'te Liverpool- Milan arasındaki unutulmaz finalin ardından, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye, 2019 Süper Kupa Finali'nin ardından iki yıl üst üste Avrupa'nın kulüpler bazında üç önemli finalinden ikisine ev sahipliği yapmış olacak.

"MARKALARIN SPOR İLETİŞİMİ YAPABİLECEĞİ ÇOK DEĞERLİ BİR YIL GELİYOR"

İnsanların hayatlarına spor yoluyla dokunan markaların bir adım öne geçeceğini belirten bro'event kurucu ortağı Mustafa Topaloğlu, "2020 markaların spor iletişimine daha çok önem verecekleri bir yıl olacak. Bu özel yılda profesyonel müsabakalar üzerinden iletişim yapmanın yanısıra markaların hedef kitlesine ve iletişim stratejisine uygun özel organizasyonları hayata geçirmesi veya var olanları desteklemesi çok önemli" ifadelerini aktardı.

(İHA)