2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD- YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliğine ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir." dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda, askeri yardım ve güvenlik iş birliği faaliyetleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca bu sene dost ve müttefik ülkelere 126 milyon lira tutarında hibe ve tahsis işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki harekatların sağlık hizmet desteğinin, sınır ötesi ve muharebe hattında askeri sağlık personeli, geri bölgede ise Sağlık Bakanlığı personeli ile başarılı şekilde icra edildiğini ifade eden Akar, "Pençe Harekatı için Hakkari/ Derecik'te, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı için Hatay/ Cilvegözü'nde, Zeytin Dalı Harekatı için Afrin/Cinderes'te Bakanlığımıza ait 3 seyyar asker hastanesi aynı anda açılmış ve faaliyetlerine Sağlık Bakanlığının personel desteği ile devam etmektedir." diye konuştu.

Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yüzde 70'lere ulaştığını dile getiren Akar, yürütülen modernizasyon çalışmalarını şöyle sıraladı:

"F-16 uçaklarının modernizasyonu, lazer güdüm kiti, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti geliştirilmesi, lazer güdümlü roket, tank topu mühimmatı, modüler barut, tank taşıyıcı araç ve römorku, çevre gözetleme radarı, silah tespit radarı, hava savunma erken ikaz radarı, denizgözü ahtapot-s elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi, ateş destek otomasyon sistemleri, HÜRKUŞ, ATAK Helikopteri, Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, ANKA İHA Sistemi, Milli Gemi (MİLGEM), Havadan Bağımsız Tahrikli (HBT) Denizaltı, Milli Piyade Tüfeği, ALTAY Tankı ve Zırhlı Araçlar, BORA, KASIRGA ve HİSAR Sistemleri, Tanksavar Silah Sistemleri, Hava Savunma Silah Sistemi (KORKUT) ve Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA)."

Askeri fabrikalarla özel sektör arasında iş birliği

Akar, Askeri fabrika ve tersanelerin sanayicilerle daha yakından çalışması, fabrika, tersane imkanlarının ekonomiye kazandırılması için Bakanlık mevzuatında bazı düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, gerek yurt dışı gerekse yurt içi pazara yönelik ürün ve hizmet arzında, özel sektör ile askeri fabrika ve tersaneler arasında muhtelif iş modellerinin geliştirildiğini ifade etti.

Söz konusu düzenlemelerin arasında "onaylı tedarikçi havuzu" ve "stratejik iş birliği anlaşmaları" da yer aldığını ifade eden Akar, onaylı tedarikçi havuzu ile kaliteli malzemenin zamanında ve en doğru şekilde teslimi konusunda standartlık sağlamak, mal ve hizmet tedariğinde esneklik ve güvenirliği artırmak ve tedarikçiler arasında rekabet artırılarak en düşük maliyetle mal ve hizmet temin etmek amaçlandığını söyledi. Akar, stratejik iş birliği anlaşmalarıyla da üretim, bakım, onarım, modernizasyon faaliyetlerinde kritik önem arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde, malzeme, yedek parça ve sistemlerin, bunlarla ilgili hizmetlerin yurtiçi tedarik kaynaklarının oluşturulması maksadıyla kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla uzun vadeli iş birliği yapılması yoluna gidildiğini belirtti. Askeri tersanelerce yürütülen projelere de değinen Akar, şöyle devam etti:

"MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi KINALIADA Korveti 3 Temmuz 2017'de denize indirilmiş olup geçici teslimi Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 29 Eylül 2019'da yapılmıştır. İ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi olan İSTANBUL'un 3 Temmuz 2017 tarihinde ilk kaynağı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Geminin blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetlerine devam edilmektedir. 6 adet yeni tip havadan bağımsız tahrikli denizaltı projesi başlamış, bu kapsamda dördüncü denizaltı AYDINREİS'in ilk kaynak töreni 4 Kasım 2018'de yapılmış, inşa ve donatım faaliyetlerine ise devam edilmektedir. Projenin ilk denizaltısı PİRİREİS'in Aralık 2019 içerisinde havuza çekiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İkinci denizaltı HIZIRREİS'in donatımına, üçüncü ve dördüncü denizaltılarımızın gövde imalatlarına devam edilmektedir. Yine bu dönemde projenin beşinci denizaltısı SEYDİALİREİS'in ilk kaynak töreninin icra edilmesi planlanmaktadır. Bu projedeki kazanımlar, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olacaktır. Ayrıca, PREVEZE Sınıfı Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyonu ve BARBAROS Sınıfı Fırkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu projeleri yürütülecektir."

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi..."

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun faaliyetlerine de değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış, eğitimi, disiplini, moral ve motivasyonu yüksek, modüler, esnek ve uluslararası harekatlar dahil her türlü ortamda gece-gündüz kesintisiz görev yapma kabiliyetine sahip etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu niteliğinde olmasının hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.

Sayıştay denetçileri tarafından Bakanlıkta yapılan denetimler neticesinde düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda herhangi bir kamu zararının tespit edilmediği, denetim sürecinde sorgu gönderilen personel bulunmadığı, yersiz ödeme, ihale iptali veya yargılamayı gerektirecek herhangi bir hususa rastlanmadığı ifadelerinin belirtildiğini aktaran Akar, tasarruf tedbirleriyle ilgili gerekli hassasiyetin de gösterildiğini dile getirdi.

Asil milletin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aştığını belirten Akar, "Bugün de milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde karşılaştığımız zorlukları birer birer aşıyoruz." diye konuştu.

Gücünü milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatlarının hem bölge hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliğine ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir." dedi.

Hulusi Akar, savunma ve güvenlik konularını ülke, millet ve devlet meselesi olarak gördüklerini, çalışmalarını da bu anlayışla sürdürdüklerini ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle akıl ve bilim ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bizler savunma ve güvenlik konularını ülke, millet ve devlet meselesi olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadele ve sınır ötesindeki operasyonlarda ülkesinin birliği ve beraberliği için şehit olan TSK mensuplarına Allah'tan rahmet gazilere şifa dileyen Akar, sözlerini, "Şu anda karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman mensuplarımıza sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum." diyerek tamamladı.

(Bitti)