2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.

Mustafa Varank, bakanlığın 2020 yılı bütçe konuşmasında ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Yasal Metroloji faaliyetlerini yürüttüklerini, bu yıl içinde 1 milyon 358 bin 200 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdiklerini, muayenelerde kanuna aykırı bulunan 4 bin 644 ölçü aleti için ceza kestiklerini söyledi.

Periyodik muayenesi geçmiş ölçü aletleri için, bir defaya mahsus muafiyet tanıdıklarını anlatan Varank, bu uygulamayla atıl durumda bulunan 130 milyon lira değerindeki 160 bin cihazı yeniden ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

Önümüzdeki dönemde sanayi ve teknoloji alanlarında stratejik adımlar atacaklarını belirten Varank, "Raylı sistemleri odağımıza aldık. Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla tasarlayarak geliştirecek." diye konuştu.

Planlı sanayi alanlarını çoğaltarak, üretim gücünü artıracaklarını dile getiren Varank, "Sanayi bölgelerindeki parsellerin etkin kullanımı için yönetişim mekanizmalarını güçlendireceğiz. Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) özellikle kadın emekçiler, girişimciler ve öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Sanayicilerimizin OSB'lerde, düşük maliyetli ve uzun vadeli arsa veya bina temin edebilmeleri için yeni modeller oluşturuyoruz. Alternatifleri yakın zamanda paydaşlarımızın görüşüne açacağız." dedi.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu'nu hayata geçireceklerini aktaran Varank, büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri ve yeni bölgesel girişimleri bu fonla destekleyeceklerini bildirdi.

Mustafa Varank, AB'nin finansman katkısıyla teknoloji tabanlı girişimleri desteklemeye yönelik olarak 80 milyon avroluk hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon avroya kadar sermaye sağlayacaklarını kaydetti.

Türk Standardları Enstitüsü ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yapılan eleştirileri anımsatan Varank, "Öncelikle yanlışını bir düzeltelim. Türk Standartları Enstitüsü yalnızca Katar'la değil, 125'in üzerinde ülkeyle, uluslararası ve bölgesel kuruluşla anlaşmalar yaparak, Türk ürünlerinin serbest dolaşımını kolaylaştırmıştır. Yalnızca son 5 yılda yurt dışı faaliyetlerinden 60 milyon liralık bir gelir elde etmiştir. Burada rahatsızlık duyulan nedir? TSE'nin kar etmesi mi sorun? Bu karı Katar'dan etmesi mi sorun? Burada mesele muhalefet meselesi. Biz yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunu dünyada ilk 10 otorite arasına sokmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, açık inovasyon ve açık kaynak yazılımlarını etkin yönetmek için fikri mülkiyet mevzuatında düzenlemeler yapacaklarını, kamuya ait patent ve faydalı modellerin envanterini çıkarıp özel sektörün kullanımına açacaklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın desteğiyle üretilen lazer diyotunu gösteren Varank, "Robotik cerrahi cihazlar, lazerli kesim makineleri ve savunma sanayinde kullanılan lazer işaretleyiciler gibi kritik yüksek teknoloji alanlarında bu diyotlar kullanılıyor. 14 milyar dolarlık pazardan pay almak için ülkeler arasında kıyasıya bir yarış var. Biz bugün bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Bu diyotların içindeki çiplerin kilogram başına ihracat değeri 2 milyon dolar. İşte bize verdiğiniz bütçeyi, bunun gibi projeleri desteklemek ve katma değerli üretim için kullanıyoruz." diye konuştu.

"Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"

Yapay zeka enstitüsü kuracaklarını anlatan Varank, kurulacak enstitüyü sanayici, girişimci ve araştırmacıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Varank, teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla Açık Kaynak Platformu İnisiyatifini başlattıklarını da belirterek, yazılımcı sayısını artırarak, yerli açık kaynak çözümlerini geliştireceklerini, böylelikle dışa bağımlılığı azaltacaklarını ve olası siber güvenlik sorunlarını bertaraf edeceklerini ifade etti.

Bu sene üçüncü bilim seferini gerçekleştirerek, geçici bilim üssünü Antarktika'ya kurduklarını ve şanlı Türk bayrağını beyaz kıtada da dalgalandırdıklarını anımsatan Varank, "Nihai hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sisteminde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek, kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Antarktika'yla ilgili projeleri daha kurumsal bir yapıda sürdürmek için TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurduk." dedi.

Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansının faaliyetlerine başladığını dile getiren Varank, hazırladıkları Milli Uzay Programı'nı, 2020 yılında ilan edeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Varank, bu kapsamda Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin yıl boyunca üniversitelerde konferanslar düzenlediğini söyledi.

Varank ile Altay arasında tartışma

Mustafa Varank, muhalefet milletvekillerinin "tek adam" rejiminden bahsettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sözüm ona anti-demokratikleşmesinden dem vurdular. Türkiye'deki seçimlerin büyük çoğunluğu, örnek gösterdiğiniz Batı'daki gibi yüzde 50 katılımla değil, yüzde 85, yüzde 90 katılım oranlarıyla gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, girdiği 14 seçimin 14'ünü de milletimizin büyük teveccühüyle, ezici bir üstünlükle kazanmıştır. Sizin üzerinizden bir türlü atamadığınız kompleksin asıl sebebi de budur. Eğer Türkiye'yi Batı ile kıyaslayacaksanız, kendinize bakın. Göreve geldiği günden bu yana girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybeden genel başkanlara bakın. O hayran olduğunuz Batı'da bir tane böyle örnek gösterebilir misiniz? İşte Jeremy Corbyn, seçimi kaybetti, hemen istifasını verdi. Şimdi siz gelip bu demokrasi zaferlerini görmezden geleceksiniz, 'tek adam rejimi' diye ithamlarda bulunacaksınız. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir. Koltuğunu korumak adına parti içi demokrasiyi hiçe sayıp 'Şu külliyeye gitti, bu Erdoğan'la görüştü' dedikoduları yayan adama, tek adam denir. Bu ülkede tek adam rejimi yoktur. Ama bu Mecliste tek adam muhalefeti vardır. Ben yüzde 52 oy almış Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin bir üyesiyim, ona tek adam derseniz, cevabını burada alırsınız."

Tansiyon yükseldi

Varank'ın sözleri üzerine TBMM Genel Kurulunda tansiyon yükseldi. CHP milletvekillerinin sıralara vurarak Varank'a tepki göstermesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a söz verdi.

Altay, parlamentoda bir ilke tanık olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinin sayın üyelerinin görevi, Meclis'e gelip hesap vermektir, hesap sormak haddi değildir, polemik yapmak hiç haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Altay'ın bu sözleri üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye öyle bir ucube sistem yarattınız, bu sistem size sadece ve sadece bakanlığınızı anlatma yetkisi verdi. O yüzden ifadelerinizi birer talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Bu, biraz da bir güç zehirlenmesi olmuş. Tarihte güç zehirlenmesine kapılan siyasilerin akıbetine lütfen bir bakın. Biraz daha kendinize çekidüzen vermenizi istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise CHP'nin tutumunu eleştirerek, "Bizim 'tek adam', 'diktatör', 'kaçak saray" diye defalarca dinlediğimiz hususlar bir kez olsun muhalefete yöneltildiğinde nasıl bir tahammülsüzlüğün söz konusu olduğunu hep beraber görüyoruz. Siz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza 'tek adam' dediğinizde biz sizi dinliyor, cevabını medeni bir şekilde veriyoruz da siz niye hoplayıp, zıplayıp bu konuda farklı yaklaşımlarda bulunuyorsunuz?" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara yönelik ağır eleştirilerde bulunulduğunu ifade ederek, "Elbette bu eleştirilere cevap verecektir yeter ki bütün bu tartışmalar, karşılıklı tartışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine uygun olsun." şeklinde konuştu.

(Bitti)