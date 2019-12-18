2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da, Bodrum'da yaptığımız gibi tüm kıyılarda ve koylarda, özel çevre koruma bölgelerinde, sit alanlarında tespit ettiğimiz 4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da, Bodrum'da yaptığımız gibi tüm kıyılarda ve koylarda, özel çevre koruma bölgelerinde, sit alanlarında tespit ettiğimiz 4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesi üzerinde parti grupları görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, çıkarılan onca yargı reformuna rağmen adalete olan güvenin günden güne eritilerek sıfırlandığını savundu.

Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Bahşi, mahkemenin bireysel başvuruları inceleme görevini daha etkin yerine getirebilmesi için teşkilat ve personel yapısının güçlendirilmesini istedi.

Feridun Bahşi, tüm ülkelerin mevzuatı incelendiğinde, hakimlerin doğal olarak VIP hizmetlerinden yararlandığını dile getirerek, "Bir makamı küçümseme olarak algılanmasın ama genel müdürlerin bile VIP hizmetinden yararlandığı ülkede hakim ve savcılar neden yararlanamaz?" diye sordu.

Ağır iş yükü altında ezilen hakim ve savcıların yıpranma hakkından yararlandırılmamasının büyük eksiklik olduğunu belirten Bahşi, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarına değindi.

Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığının yaşanan en büyük sorunlardan olduğunu ifade eden Çetin, bunun, sokaklarda, devlet dairelerinde, iş yerlerinde, hayatın her alanında karşılarına çıktığını anlattı.

Cemal Çetin, politikacıların seçimlerde göçmenleri malzeme olarak kullanıp, yabancı düşmanlığını körüklediğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 5 önemli alanda eşitsizlik bulunduğunu, bunların; gelir dağılımındaki eşitsizlik, servet eşitsizliği, fırsat eşitsizliği, bölgeler arası eşitsizlik ve kadın-erkek eşitsizliği olduğunu dile getirdi.

Emre, istihdam edilmenin, çalışmanın "yoksul olmama" anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye'de artık çalışan yoksulların bulunduğunu savundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, kamu harcamalarında verimlilik sağlanarak israfın önlendiğini, sürdürülebilir kalkınmanın önünün açıldığını belirtti.

-"Hem hava, hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız"

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kurum, refahı tabana yayacak, gelir eşitsizliğini giderecek birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Sıfır atık" projesi kapsamında bugüne kadar 25 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiklerini anlatan Bakan Kurum, uygulamayı 2023'e kadar ülkenin tamamına yaymayı hedeflediklerini, 100 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını ve 20 milyar lira ekonomik kazanç elde edeceklerini bildirdi.

Kurum, ülke genelinde korunan alanlarla ilgili özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini, 1100 olan denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkardıklarını, 2020'de ise 3 bine çıkaracaklarını kaydetti.

Murat Kurum, "Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da, Bodrum'da yaptığımız gibi tüm kıyılarda ve koylarda özel çevre koruma bölgelerinde, sit alanlarında tespit ettiğimiz 4 bin 659 kaçak yapının yıkımını devam ettireceğiz." dedi.

Kurum, Akdeniz Bölgesi için balkon oranını artıracaklarını da dile getirdi.

Kanal İstanbul'un Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Kanal İstanbul projesi, koruma, kurtarma, özgürlük projesidir. ÇED sürecini de tamamladık. Bu süreçte sivil toplum örgütleri, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk. Proje yapıldığında, boğazımızın yükünü hafifletecek, trafiğini azaltacak, hem hava, hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Deniz canlılarımızı da koruyarak, tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin 8'inci maddesi kabul edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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