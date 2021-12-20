Üye Girişi
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1) - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)

20.12.2021 04:57

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA NUREDDİN NEBATİ ATANDI Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Meclis Genel Kurulunda yemin etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığındaki devir teslim töreni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması Çiçek takdimi Toplu fotoğraf çekimiCUMHURBAŞKANI RECEP...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA NUREDDİN NEBATİ ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Meclis Genel Kurulunda yemin etmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması

Çiçek takdimi

Toplu fotoğraf çekimi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YÜKSEK STRATEJİK KOMİTESİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISI'NA KATILMAK ÜZERE KATAR'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamad Uluslararası Havaalanı'nda karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile baş başa görüşmesi

Türkiye Katar arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

JAPON MİLYARDER YUSAKU MAEZAWA BAYKONUR UZAY ÜSSÜNDEN FIRLATILAN SOYUZ MS-20 UZAY ARACIYLA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKTI

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'yu taşıyan Soyuz MS-20 uzay aracının fırlatılması

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'nun uzay aracında görüntüsü

ALMANYA'DA FEDERAL MECLİS'TE YAPILAN OYLAMADA BAŞBAKAN SEÇİLEN OLAF SCHOLZ, ANGELA MERKEL'DEN GÖREVİ DEVRALDI

24 Eylül'de Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un Köln kentinde yaptığı miting

Alman Federal Meclis'inde yapılan oylamada Olaf Scholz'un Başbakan seçilmesi

Milletvekillerinin Scholz'u tebrik etmesi

Başbakan seçilen Olaf Scholz'un yemin etmesi

Başbakan Olaf Scholz'un Angela Merkel'den görevi devralması

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret etti.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-20 uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıktı.

Almanya'da Federal Meclis'te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı.

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)

Nureddin Nebati, Nurettin Nebati, Maliye Bakanı, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:04 Hülya Avşar'dan ekonomi yorumu: Gerekirse simit yenecek
00:02 Rıdvan Dilmen'den maç yorumu: Şampiyon belli
23:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Benden başka bir şey beklemeyin
23:44 Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz         
23:44
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası         
22:21
Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası         
21:54
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak         
10:09
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 05:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: 2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement