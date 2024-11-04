2025'te vergi oranları belli oldu! Ehliyet ve pasaport harcı ile MTV yükseldi

Emlak

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2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230

2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.