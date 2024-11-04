2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
2024: 230
2025: 331
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Son Dakika › Emlak › 2025'te vergi oranları belli oldu! Ehliyet ve pasaport harcı ile MTV yükseldi - Son Dakika
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