2023 Ulaştırma Yatırımları 508 Milyar Lira

1- Ulaştırma ve haberleşme sektöründe bu yıl 508 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bu yıl 508 milyar 166 milyon 500 bin liralık ulaştırma-haberleşme yatırımları listesinin ilk sırasında 261 milyar 580 milyon lirayla demir yolları bulunuyor"

"Demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin uluslararası yük koridorlarıyla olan bağlantısının güçlendirilmesi ve bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlara zam yapılamayacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu:

"Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak"

(Gazi Nogay/TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

MKE tarafından geliştirilen ve üretilen, dahili pil paketiyle 150, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkabilen E-ZPT, yüzde 100 elektrikli tahrik sistemine sahip olmasıyla da daha düşük akustik ve termal iz bırakıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan E-ZPT'nin sahadaki kabiliyetleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi

E-ZPT Proje Yöneticisi Halil Çelik:

"Her iki tarafta da iki tane elektrik motorumuz var. Bu araç tahriklerini tamamen elektrik motorundan alıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir torka, daha yüksek güce ve askerimizi muharebe koşullarında rahat ettirecek hareket kabiliyeti yüksek yeteneklere sahip"

"Çok kısa sürede hızlanabiliyor, 0'dan 50 kilometre/saat hıza yine testlerle de doğruladığımız şekilde 8 saniye gibi kısa bir sürede çıkabiliyor"

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Geçen yıl 7 milyon hastaya ambulans hizmeti verildi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar:

"Geçen yıl 7 milyonu aşkın hasta ve yaralı kara ambulanslarıyla hastanelere nakledildi. Ortalama her yıl bu civarda vaka taşımamız söz konusu oluyor"

"Uçak ambulanslarımız 2010'da hizmete başladı. 2025'te binin üzerinde vaka nakli gerçekleştirildi"

"2025'te helikopter ambulanslarla yaklaşık 4 bin vakanın nakli sağlandı. GÖKBEY helikopterleri daha uzun menzilde görev yapabilecek, aynı anda iki hasta taşıyabilecek ve uzun mesafeli nakillerde önemli katkı sunacak"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Diyanet Akademisinden bugüne kadar 10 bin 725 din görevlisi mezun oldu

Akademi Başkanı Enver Osman Kaan:

"Din görevlilerini kurumumuza giriş yapamadan evvel Diyanet Akademisine alıyoruz. Burada gerekli mesleki bilgi ve beceriyle donatıyoruz"

"Ülkemizin dört bir yanında görevlerinin başında olan 7 bine yakın görevlimiz var şu an. Geçen yıl da 4 bine yakın mezunumuz oldu"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye'de bu yılın en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

2026 Yılı Yatırım Programı'na göre kamu iktisadi teşebbüsleri 679 milyar 252 milyon 486 bin liralık yatırım yapacak

TPAO, 332,5 milyar liradan fazla yatırım payıyla ilk sırada yer alırken bu kurumu 113,1 milyar lira ile TCDD, 67,8 milyar lira ile BOTAŞ takip ediyor

(Mert Davut/Ankara)

7- Meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlere KGF destekli 3,8 milyar liralık kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun 29 yaş ve altı girişimciler ile bu mezunları istihdam eden KOBİ'ler Kredi Garanti Fonunun finansman paketinden faydalanabilecek

Mezun girişimciler 1,5 milyon liraya, mezun istihdam eden KOBİ'ler 7,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Şoförlerimiz, yol ve hava koşullarını dikkate alarak yolculuğa başlamalı, bu koşullara dikkat ederek hız yapmamalı"

"Kazaya sebebiyet vermemek için gereken tüm önlemleri almalarını tavsiye ediyorum. İstirahat etmeliler ve uykusuz yola çıkmamalılar

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

9- Kuyumcular altın alışverişine yönelik iddialara açıklık getirdi

Tüketicilerin yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilmesine, bu sınırı aşan işlemlerin ise bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik uygulama hazırlığı, bazı kesimlerin kararı yanlış yorumlamasıyla kafa karışıklığına yol açtı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez:

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın altınına el konulacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsız"

(Serhat Tutak/Ankara)

10- Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı 2025'te yüzde 17,4 arttı

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven:

"Sektör olarak 2025 yılında 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık"

"Küresel ölçekte yürürlüğe giren çevre regülasyonları, beraberinde ciddi bir dönüşüm ve talep süreci yaratıyor. Tersanelerimiz üretim kabiliyeti ve teknik yeterlilik açısından bu talebi karşılayabilecek seviyede"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

11- Balkan coğrafyasına geçen yıl yaklaşık 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Bölgeye dış satım geçen yıl yıllık bazda yüzde 8,1 artış göstererek, 25 milyar 258 milyon dolara ulaştı

Balkanlar'da geçen yıl en fazla ihracat 7 milyar 905,4 milyon dolarla Romanya'ya yapıldı

(Mücahit Enes sevinç/İstanbul) (Grafikli)

12- Türkiye ve ABD nükleer işbirliğinde küçük modüler reaktörler öne çıkıyor

Nükleer Enerji Enstitüsü Başkanı Maria Korsnick:

"(Türkiye ile ABD arasındaki nükleer enerji işbirliği) SMR'ların ortaklık kurmamız için harika bir alan olduğunu düşünüyorum. ABD, küresel nükleer enerji alanında çok aktif olacak. Türkiye ve ABD, SMR konusunda birlikte çalışabilirse bunun Türkiye'nin SMR tedarik zincirine girmesi için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum"

(Dilara Zengin-Rabia İclal Turan/Washington)

13- Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından bazı AB ülkeleri ve ABD eyaletleri de benzer yasaklar getirmeye hazırlanıyor

Türkiye'de de sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor

Çin'de çocuk yaştaki kullanıcılara yönelik özel düzenlemeler bulunuyor, batı menşeli sosyal medyalara da erişim sağlanamıyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

14- Fransa'da Türk dizileri, Türkçe ile "gönül köprüsü" kuruyor

Cezayir asıllı Fransız Soundouce Khemies:

"Başka bir şey yapmadım ki Türkçeyi öğrenmek için, sadece diziler izledim"

Lübnan ve Bangladeş kökenli Fransız Souraya Mollah:

"Türkçeyi tamamen dizilerden öğrendim zaten"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Görev süresinin sonuna yaklaşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi: "Kendimi her zaman evimde hissettim"

"Hem mesleki hem kişisel açıdan harika bir deneyim oldu. Bu dört yılın her bir yılını, her bir gününü kıymetle hatırlayacağım"

(Muhammet Tarhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Devlet korumasındaki kız çocukları, huzurevi sakinleriyle ebru yaparak dede ve nine sevgisini yaşadı

Devlet korumasındaki kız çocuklarını yaşlılarla buluşturmak için ebru sanatını öğrenen ve proje geliştiren Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sema Başer:

"Çocuklarımızın huzurevindeki sakinlerimize olan sevgilerini artırmayı, onlarla renklerin diliyle konuşmalarını hedefledik. Bu projeyi yaparken birbirlerinin gözünün içine bakarak bir sevgi bağı, kalpten kalbe bir köprü kurdular. Bu proje büyüğün küçüğe olan sevgisini, küçüğün de büyüğe olan saygısını artırdı"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Üniversite kulübünde geliştirdikleri ödüllü araçlarla milli teknolojiyi destekliyorlar

Marmara İnsansız Hava Aracı Kulübü öğrencileri, atölyede ürettikleri yaklaşık yüzde 70 yerli "MGM Fünye" aracıyla TEKNOFEST 2025'teki Hava Savunma Sistemi Yarışması'nda "en özgün tasarım" ödülünü kazandı

Kulüp Başkanı Ahmet Bahadır Eren:

"Hava savunma sistemimizde çift silah sistemimiz ve çift kameramız mevcut. 5 bin mermi kapasiteli şarjörümüz de var. Ses geldiğinde mermiyi silahın yuvasına otomatik şekilde vererek atış yapabiliyor"

(Elif Somuncu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'dan başkente milli takım müjdesi:

"Ankara'da yeni stat bitince milli takım hasreti dinecek. Kısa, öz ve net söylüyorum, Ankaralılar milli takımı yeni statta izleyecek"

"ABD'ye gideceğiz ve Dünya Kupası'nda da başarılı olacağız. Tıpkı 2002'de olduğu gibi F16'lar başarımızdan dolayı bizi ülkemizde havada karşılayacaktır"

"Türkiye'nin en ufak yerindeki bir arkadaşımızın bile hakkını vermek için çalışıyoruz. Bizim altyapıda kaybeden bir çocuğumuz bile yok"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- RAMS Başakşehir oyuncusu Eldor Shomurodov, ikinci yarıda hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyor:

"Başakşehir olarak bu sezon birinci hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalayacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum"

"Takımımız Nuri Şahin ile önemli bir gelişim gösterdi. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum"

"Dünya Kupası'nda Özbekistan'a layık bir şekilde mücadele etmek için çabalayacağız"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

20- Halkbank Başantrenörü Radostin Stoytchev, gözünü ocak ve şubat aylarına çevirdi:

"Ocak ve şubat ayları, şampiyonadaki seviyemizi anlamak ve play-offlara nasıl hazırlanabileceğimizi görmek için bizim açımızdan çok önemli aylar olacak"

"Çalışmak için gerçekten iyi koşullara sahibiz ve bu beni mutlu ediyor çünkü bu kulüp ve bu teknik ekiple iyi sonuçlar alabiliriz"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

