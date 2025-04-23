2024 İlk Gençlik Romanı Ödülü Filiz Gündoğan'a - Son Dakika
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2024 İlk Gençlik Romanı Ödülü Filiz Gündoğan'a

Gülten Dayıoğlu Vakfı'nın ödülü, 'Buradayım' romanıyla Filiz Gündoğan'a verildi.

23.04.2025 11:39
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(İSTANBUL) - Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından Türkçe'yi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "İlk Gençlik Romanı Ödülü"nün 2024 yılı sonucu açıklandı. Ödülün sahibi, "Buradayım" adlı romanıyla Filiz Gündoğan oldu.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasına, Türkçe'yi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl ödüller vermeye devam ediyor.

2024 yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü'ne ise dil, anlatım, içerik açısından ilk gençlik gerçekliğine uygunluk koşulu aranan, 12 yaş üstü okurlara yönelik yazılmış ve daha önce yayımlanmamış 30 adet eser katıldı.

Eserler Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever, Doç. Dr. Özgül İncesamur, Ömür Kurt, Zekeriya Kaya'dan oluşan seçici kurul tarafından incelendi ve değerlendirme sonucunda 20 bin TL'lik ödül; "Buradayım" isimli romanıyla Filiz Gündoğan'a layık görüldü.

Gülten Dayıoğlu Ödülleri Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri ve Sözcüsü Murat Dayıoğlu, "Türk dilinin olumsuz etkilerden arındırılmasını, Türkçe'yi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yarışmamız aynı zamanda bir Türkçe ödevi olarak da kabul edilmelidir" dedi.

Gündoğan'a ödülü, 15 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa-Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliği ile yapılacak törende takdim edilecek.

2025 ödülü, "Çocuk Romanı" dalında verilecek

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri, 2025 yılında da "Çocuk Romanı" dalında verilecek. Çağdaş Türk çocuk edebiyatına çeşitli türsel özellikler içeren özgün kitapların kazandırılması amacıyla düzenlenen organizasyona katılmak isteyenler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar müracaat edebilecek. Sonuçlar ise 23 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Ödüle katılmak isteyenler, çalışmalarını Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü Düzenleme Kurulu Sekreterliği'nin Perihan Sokak No: 4 34381 Şişli- İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta ve benzeri bir yolla gönderebilecek.

Vakıf hakkında

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, yıllarını çocuk ve gençlik edebiyatına adamış, çocuk ve gençlik kitabı alanında en çok okunan yazarların arasında yer alan Gülten Dayıoğlu tarafından 2007 yılında kurulmuştur. Nitelikli Çocuk ve Gençlik Edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasına, Türkçe'nin doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan vakıf her yıl belirli alanlarda ödüller vermektedir. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Danışma Kurulu Dr. Kemal Ateş, Gülten Dayıoğlu, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Dr. Fatih Erdoğan, Feyza Hepçilingirler, Erden Heper (Altın Kitaplar Temsilcisi), Doğan Hızlan, Prof.Dr.Gülçin Alpöge, Sunay Akın, Dr. Tekin Özertem, Prof.Dr. Sedat Sever, Mustafa Ruhi Şirin (Çocuk Vakfı Temsilcisi), Çiğdem Gündeş, Doç.Dr. Tuğba Çelik, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof.Dr. Hakan Kumbasar ve Yalvaç Ural'dan oluşmaktadır.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2024 İlk Gençlik Romanı Ödülü Filiz Gündoğan'a - Son Dakika

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