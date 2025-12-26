2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu - Son Dakika
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu
26.12.2025 10:37
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre arabuluculuk ücreti 9 bin TL'ye, bilirkişilik ücretleri ise 6 bin 600 TL'ye kadar yükseldi.

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk asgari ücret tarifelerini belirledi. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazandı.

ARABULUCULUK ÜCRETİ 9 BİN TL OLDU

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.

Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması durumunda ise her bir uyuşmazlık için uygulanacak ücretler şöyle oldu:

Ticari uyuşmazlıklarda: 7 bin 500 TL

Diğer uyuşmazlıklarda: 6 bin TL

Yeni tarifede ayrıca, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşmaya varılması halinde arabuluculuk ücretinin 13 bin TL'den az olamayacağı hükme bağlandı.

TARAFLAR ÜCRETİ EŞİT ÖDEYECEK

Aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde ödenecek. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili yürütülen arabuluculuk faaliyeti sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücret alınacak.

TANIKLARA GÜNLÜK 130-200 TL TAZMİNAT

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi ile ceza muhakemesi sürecinde tanıklara ödenecek tazminat miktarı da belirlendi.

Buna göre, tanıklık nedeniyle kaybedilen zaman dikkate alınarak tanıklara günlük 130 TL ile 200 TL arasında ücret ödenecek.

Tarifeye göre, tanığın hazır bulunabilmek için seyahat etmesi halinde, yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklara ödenecek tazminat ve giderler için herhangi bir vergi, resim ve harç kesintisi yapılmayacak.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Bilirkişilere, sarf ettikleri emek ve zaman karşılığında ödenecek ücretleri düzenleyen 2026 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, görevlendirmeyi yapan merci, gerekli gördüğü hallerde bilirkişi ücretini artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak.

GERÇEK KİŞİ BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

Tarifeye göre gerçek kişilere ödenecek bilirkişi ücretleri şu şekilde belirlendi:

  • İcra ve iflas daireleri ile satış memurlukları: 2 bin 200 TL
  • Sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri: 2 bin 200 TL
  • İcra hukuk ve icra ceza mahkemeleri: 2 bin 200 TL
  • Asliye hukuk mahkemeleri: 3 bin 600 TL
  • Aile, iş ve kadastro mahkemeleri: 2 bin 800 TL
  • Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 4 bin 100 TL
  • İdare ve vergi mahkemeleri: 3 bin 600 TL
  • Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmaları: 2 bin 200 TL
  • Sulh ceza hakimlikleri: 2 bin 200 TL
  • Asliye ceza mahkemeleri: 6 bin 600 TL
  • Ağır ceza mahkemeleri: 4 bin 100 TL
  • Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri: 4 bin 200 TL
  • Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece sıfatıyla görülen dava ve işler: 5 bin 100 TL

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE 5 BİN 900 TL

Yeni tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti ise 5 bin 900 TL olarak belirlendi.

Belirlenen yeni tarifeler, 2026 yılı boyunca yargı süreçlerinde uygulanacak asgari ücretler olarak yürürlükte olacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    bak bilen kişi ile bilmeyen kişi arasındaki farkı gördünüz mü bilmeyen 28 verdi bilen dava başı 3 binden 90 bin ağzınızı cahil cahil ayırın ha oyuda veren bilmeyen kişiler bilenkişi bunlara oymu verir lan :) 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.