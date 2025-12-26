2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk asgari ücret tarifelerini belirledi. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazandı.

ARABULUCULUK ÜCRETİ 9 BİN TL OLDU

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.

Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması durumunda ise her bir uyuşmazlık için uygulanacak ücretler şöyle oldu:

Ticari uyuşmazlıklarda: 7 bin 500 TL

Diğer uyuşmazlıklarda: 6 bin TL

Yeni tarifede ayrıca, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşmaya varılması halinde arabuluculuk ücretinin 13 bin TL'den az olamayacağı hükme bağlandı.

TARAFLAR ÜCRETİ EŞİT ÖDEYECEK

Aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde ödenecek. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili yürütülen arabuluculuk faaliyeti sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücret alınacak.

TANIKLARA GÜNLÜK 130-200 TL TAZMİNAT

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi ile ceza muhakemesi sürecinde tanıklara ödenecek tazminat miktarı da belirlendi.

Buna göre, tanıklık nedeniyle kaybedilen zaman dikkate alınarak tanıklara günlük 130 TL ile 200 TL arasında ücret ödenecek.

Tarifeye göre, tanığın hazır bulunabilmek için seyahat etmesi halinde, yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklara ödenecek tazminat ve giderler için herhangi bir vergi, resim ve harç kesintisi yapılmayacak.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Bilirkişilere, sarf ettikleri emek ve zaman karşılığında ödenecek ücretleri düzenleyen 2026 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, görevlendirmeyi yapan merci, gerekli gördüğü hallerde bilirkişi ücretini artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak.

GERÇEK KİŞİ BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ

Tarifeye göre gerçek kişilere ödenecek bilirkişi ücretleri şu şekilde belirlendi:

İcra ve iflas daireleri ile satış memurlukları: 2 bin 200 TL

Sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri: 2 bin 200 TL

İcra hukuk ve icra ceza mahkemeleri: 2 bin 200 TL

Asliye hukuk mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Aile, iş ve kadastro mahkemeleri: 2 bin 800 TL

Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 4 bin 100 TL

İdare ve vergi mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturmaları: 2 bin 200 TL

Sulh ceza hakimlikleri: 2 bin 200 TL

Asliye ceza mahkemeleri: 6 bin 600 TL

Ağır ceza mahkemeleri: 4 bin 100 TL

Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri: 4 bin 200 TL

Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece sıfatıyla görülen dava ve işler: 5 bin 100 TL

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE 5 BİN 900 TL

Yeni tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti ise 5 bin 900 TL olarak belirlendi.

Belirlenen yeni tarifeler, 2026 yılı boyunca yargı süreçlerinde uygulanacak asgari ücretler olarak yürürlükte olacak.