Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 5'inci kesimini bu hafta sonu tamamlayacaklarını duyurduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kısmında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 5'inci kesimini bu hafta sonu tamamlayacaklarını duyurduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kısmında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. 112 kilometrelik kesimde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken otoyol bölgesinde oturan halk ise açılış gününü merakla bekliyor. Yapılan otoyolun Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten çiftçi Nihat Pekin, "Şu otoyol bize bir dönüm noktası oldu. Bizlerin bölgedeki menkul değerlerimizin artmasına artı bölgenin cazibe noktası olmasına büyük katkı sağladı" dedi.

İstanbul- Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu' da devam eden çalışmalarda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 21 Aralık tarihinde hizmete sunmayı planladıklarını duyurmuştu. 400 kilometre uzunluğundaki otoyolundaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ve Bakan Karaismailoğlu'nun hafta sonu tamamlanacağını duyurduğu 5'inci kesim olan Sakarya kesiminde devam eden çalışmalar havadan da görüntülendi.

OTOYOLUN TOPLAM MALİYETİ 13.6 MİLYAR TL

Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak. Projenin toplamında 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya Bölgesi'nin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projeyle Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLAR, OTOYOLUN FAALİYETE GEÇECEĞİ GÜNÜ MERAKLA BEKLİYOR

Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun faaliyete geçirilmesi bölge halkı tarafından merakla bekleniyor. Projenin 5'inci kesimi olan Sakarya'da otoyolun yakınlarında oturan ve yapılan proje ile bölge halkının menkul değerlerinin artacağını belirten çiftçi Nihat Pekin, otoyolun bir dönüm noktası olduğunu aynı zamanda bölgenin cazibe noktası olmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Türkiye'de birçok il gezdiğini belirten Pekin, bu tür projelerde dağların oyulması, köprülerin yapılması gibi birçok faaliyetin insanlara sunulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sakarya'da şoförlük yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılan çalışmalara her gün şahit olduğunu dile getiren Levent Koçoğlu, yapılan hizmetin gurur verici olduğunu söyledi.

BU OTOYOL BİZE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Otoyol bölgesinde oturan ve otoyolun bir dönüm noktası olduğunu belirten Çiftçi Nihat Pekin, "Bu otoyol bize bir dönüm noktası oldu. Bizlerin bölgedeki menkul değerlerimizin artmasına artı bölgenin cazibe noktası olmasına büyük katkı sağladı. Devletin güçlü olduğunu biz bu yolun yapılma sürecinde daha iyi anladık. Bu yolun başladığında bir takım entrikalı yolların ve bu tür faaliyetlerin engellenmesi için bir sürü iç güç ve dış güç faaliyetler içerisindeyken devletimiz hepsinin üstesinden geldi. Milletimizle beraber bir takım ön yargılı insanların karşı durmasına rağmen devletimizi temsil eden siyasiler var gücüyle bu milletin refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettiğine tanıklık ettik. Bu yol bize bunun kanıtıdır. Bölgemizde faaliyet gösteren tüm komşularım şu anki durumları müreffeh pozisyonları evveline göre çok çok yukarıda, sebebine gelince buranın sağladığı bu avantaj buradaki menkul fiyatları olsun ayriyeten cazibe noktası insanların bu tarafa doğru yönelişleri olsun dolayısıyla bir devletimize bir şükran borçluyuz. Devletimiz diyet olarak ta ne istiyorsa vermeye hazırız. Ben Türkiye'nin her tarafını gezmiş bir insanım. Gördüğüm yerlerdeki bu faaliyetleri inanılması bir güç olarak görüyorum. Dağların oyulması, tünellerin açılması ve o yolların bu mükemmellikte insanlara sunulması gerçekten çok güzel" dedi.

YOL DEYİP GEÇMEYİN YOL MEDENİYETTİR

Sakarya'da şoförlük yapan ve otoyol yapımını hemen hemen her gün gören Levent Koçoğlu, "Amcam E-5 kara yolunun kenarında oturuyor. Benim çocukluğumda ilk otoban yapılıyordu. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen bir araç bu otobandan geçiyordu. Bolu dağında Gerede Rampası diye bir yer var. Önünüze bir tane ağır vasıta çıktığı zaman arkanızda kilometrelerce kuyruk oluşuyordu. Ama şimdi otoban gişeleri hariç otobana girdiğiniz zaman aracınız kaç vites ise atıyorsunuz, vites düşürmeden rahat bir şekilde gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Şimdi dönüp bakıyoruz bu hizmet bir insan gücüyle yapılacak iş değil bu iş bizim devletimizin geldiği noktayı konumunu ve gücünü gösteriyor. Şu Adapazarı'nda 100 tane değil 500 tane bin tane hatta Adapazarı halkını toplayın şu otobanda yapılan köprünün bir tane direğini yapamazlar. Bu kadar büyük emekler var burada yani 'yol yaptı' bu kadar basit değil bu yolu yapana kadar yüzlerce köprü, viyadük, alt geçit, üst geçit, giriş bağlantı yolları vesaire yapılıyor. Yani bunlar küçümsenecek şeyler değil. Küçümsemek ise bu devlete bu millete hakaret olur. Devletimize Allah zeval vermesin. Ben şoförüm Sakarya'nın bir ucundan diğer ucuna gidiyorum. Her gittiğim noktada yüzlerce binlerce kamyon insan çalışıyor burada bu sadece kamyonla bitmiyor ismini bilmediğimiz birçok araç var ve çalışıyor. Çalışma o kadar muazzam bir çalışma ki 24 saat hiç durmadan çalışıyorlar. İnsanlarımız alışmışlar hep bedava olacak, hiçbir zorluk çekmeden, alın teri dökmeden ayağımıza gelecek diye bir şey yok. Bu hizmettir, bu vatana, millete, bizlere yapılan en büyük nimettir. Yol deyip geçmeyin yol medeniyettir" diye konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Mustafa Özdemir/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu, Sakarya, Marmara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi - Son Dakika

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