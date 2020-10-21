Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Gazeteciler birçok zorluğa göğüs gererek gecesini, gündüzüne katıp, yaz-kış, sıcak-soğuk, tehlikeli demeden canla başla çalışarak yazdıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlayarak toplumu bilgilendirme görevlerini yerine getirmektedir. Tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dileriz." denildi.