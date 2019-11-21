21 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

ULUSLARARASI FUTBOL EKONOMİ FORUMU (UFEF)
09.30 Gong sesi ile Borsa İstanbul'un açılışı09.40-10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın açılış konuşmaları 10.00-10.45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması 11.00-11.30 Servet Yardımcı'nın konuşması11.30-12.15 Şenol Güneş'in konuşması13.45-14.30 Emre Belözoğlu, Atiba, Uğurcan Çakır, Demba Ba'nı konuşmaları16.15 Katar 2022 sunumu Mr. Saoud Al Ansari'nin konuşması
22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, karateyle hayatı değiştiZeynep Erdoğan, İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla 3 ay kamp yaptıİlk kez çıktığı tatamide Avrupa üçüncüsü oldu
Babasını ikna etti, şampiyon olduTürkan Teke, çocukluğunda ilgi duyduğu tekvandoya tutkuyla sarıldıHedefi, Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak
Bu takımın tamamı öğrenci31 öğrenci, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kadrosunda futbol oynuyor"Eğitim ve sporun bir arada olmayacağını düşünenler yanılıyor"
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY17.30 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp ardından kampa girecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertli ekipte BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOLTHY Euroleague22.45 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi17.00 Arhavi Voleybol - İnegöl Bld.19.00 Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.
MİLLİ KARATECİLER, KAĞITHANE BELEDİYESPOR'A İMZA ATIYOR
11.00 Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlarla yürüyen Milli karateciler, gerçekleştirilecek tören ile Kağıthane Belediyespor'a imza atıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ve Milli karatecilerin yer alacağı toplu imza töreni Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.