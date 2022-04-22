22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika
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22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu

22.04.2022 07:51
22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

Meteorolojik verilere göre Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu

RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu - Son Dakika
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