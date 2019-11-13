Son Dakika Haberleri: "22. Tiran Kitap Fuarı" başladı
Son Dakika Güncel '22. Tiran Kitap Fuarı' başladı - Son Dakika

"22. Tiran Kitap Fuarı" başladı

6 saat önce

Arnavutluk Kültür Bakanlığının desteğiyle Arnavutluk Yayıncıları Birliği tarafından düzenlenen "22'nci Tiran Kitap Fuarı" başladı.

Arnavutluk Kültür Bakanlığının desteğiyle Arnavutluk Yayıncıları Birliği tarafından düzenlenen "22'nci Tiran Kitap Fuarı" başladı.

17 Kasım'a kadar sürecek fuara, Arnavutluk'un yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan 100'e yakın yayınevi ile aralarında Tiran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de bulunduğu çeşitli kurumlar da katılıyor.

Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, yaptığı konuşmada, kitabın zor bir iş olduğunu ve kitap severlerin son 22 yılda birçok sorunla karşılaştığını belirterek, "Sorunlara rağmen şimdilerde gelenek haline getirdiğimiz bu yolculuğu ileriye taşıdık." dedi.

Fuarın sadece kitap satılan bir yer değil, fikirlerin paylaşıldığı ve iletişim kurulduğu bir yer olarak da görülmesi gerektiğinin altını çizen Margariti, kitapları "iki yabancıyı birbirine bağlayan bir dost" olarak gördüğünü söyledi.

Arnavutluk Yayıncıları Birliği Başkanı Petrit Ymeri de Arnavutluk'un çok kültürlü bir ülke olduğunu aktararak, her yaştan Arnavut okuyucuların gelişmiş Avrupa kültürlerini, Avrupa ve dünyadan önemli yazar ve filozofları tanıdıklarını kaydetti.

Bu arada, Tiran Yunus Emre Enstitüsü de fuarda enstitü yayınlarını, Türkiye ile ilgili tanıtım malzemelerini, Türk yazarların Arnavutça'ya çevrilmiş eserlerini ve Türkçe eğitimi ile ilgili çeşitli metin ve materyalleri sergiliyor.

Enstitü himayesinde ayrıca Türk ve Arnavut edebiyatından önemli yazarların davet edileceği çeşitli etkinlik ve programlar da düzenlenecek.

Fuar kapsamında ayrıca Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan yazarların katılımıyla "Balkanlar'da Türk Edebiyatının İzleri" konulu bir panel ile Türk yazar ve oyuncu Ercan Kesal'ın katılımıyla etkinlik de organize edilecek.

22. Tiran Kitap Fuarı başladı

Arnavutluk, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:18 Kaynak: AA
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