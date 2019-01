23. EMITT Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Fuarın açılışını T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, TYD Başkanı Oya Narin, ITE Grup EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen, ve ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın gerçekleştirdi.

EMITT; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenleniyor.

Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan, Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu yıl 94 ülkeden 1.100 ana firma (alt katılımcılarla toplamda 5.602 firma) katılımcıyı ağırlıyor. EMITT, geçtiğimiz yıla oranla katılımcı anlamında %25 büyüme kaydetti. Dünyanın dört büyük turizm fuarından biri olan ve ITE Turkey tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT'i; bu sene 57.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

EMITT%25 büyüyerek turizme katkı sağlamaya devam ediyor. Turizmde 2023 yılı hedefimiz ülke olarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm geliri. EMITT'de de 2023 yılı hedefimiz 150 ülkeden 150.000 ziyaretçi getirmek…

Ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: "2018'in Ocak ayında düzenlediğimiz fuarda ülke turizmindeki büyüme ile EMITT arasındaki ilişkiyi bir kez daha çok net bir şekilde görme imkanımız oldu. Ocak 2018'de 22'incisini düzenlediğimiz EMITT'te 85 ülkeden 1.065 ana firma (alt katılımcılarla 4.500 firma) ve 54.364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attık. Bugün EMITT 23. kez kapılarını açıyor. Bugün dört büyük turizm fuarından biri olarak gerçekleştirdiğimiz organizasyonda herkesin katkısı var. Dolayısıyla hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. ITE Berlin Fuarın'da nasıl dünyanın kaderi çiziliyorsa, Türkiye'deki fuarımızda da benzer bir süreç söz konusu. 100'den fazla ülke 700'den fazla tur operatörü ile Türkiye'den yüzlerce katılımı ile yüzde 25 büyüme kaydettik. 2019 Türk turizmini yükseldiği bir yıl olacak. 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar kazanç ve 150 ülkeden 150.000 ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EMITT organizasyonuna yönelik görüşlerini paylaşan ITE Türkiye Grup Bölge Direktörü EMAA Kemal Ülgen, "10 yıldır EMITT'in şirketimiz bünyesinde yer alan ana fuarlarından bir olması nedeniyle son derece gururluyuz. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyerek 85 ülkeden 1065 katılımcı ve 54 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Ziyaretçi çalışmalarımıza Türkiye'de, Avrasya coğrafyasında ve tüm dünyada, Türk turizmini desteklemek amacıyla birçok tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik ve bu faaliyetlere de devam edeceğiz. EMITT kuruluşundan bugüne kadar hem ziyaretçilerine hem katılımcılarına aynı zamanda Türk turizm sektörüne katkı sağlama konusunda en önemli platformlardan birisi olmuştur" dedi.

EMITT'in Türk turizmini bir araya getiren en önemli fuarların başında olduğunu paylaşan TTYD Başkanı Oya Narin, "Başta Hacer Hanım ve ITE'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fuarlar bizim için çok önemli. Bir araya geliyoruz, konularımızı tartışıyoruz ve uluslararası ülkelerden gelen arkadaşlarımızla zaman geçiriyoruz. Bu yüzden hepimiz için önemli" dedi.

TÜROFED Yönetim Kurulu Osman Ayık, "EMITT'in gelişiminin Türk turizmine paralel bir şekilde her gün ivmelenerek yoluna devam ettiğini paylaşarak, "Bugün dünyanın sayılı turizm fuarlarından biri haline gelen EMITT bizi her zaman gururlandırıyor. EMITT aynı zamanda iki özelliği olan bir fuar: ilk özelliği dünyada turizm endüstrisindeki gelişimi, trendleri, eğilimleri sürekli takip ediyor ve kendisini sürekli dinamik tutuyor. Diğer özelliği ise; Türkiye'de kıtalar, coğrafyalar arası ve endüstride tüm kurum ve kuruluşlara arasında bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle her geçen gün biraz daha başarılı olarak yoluna devam ediyor "dedi.

TÜRSAB olarak 18 yıl aradan sonra EMITT fuarına katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "Çeşitli etkinlikleriyle öne çıkan İstanbul her geçen yıl ilginin arttığı dünya mirası bir kentimiz. Bu fuar aynı zamanda katılımcılara İstanbul'un güzelliklerinin keşfetmesine de imkan sunuyor. Türkiye geçtiğimiz yıl dünya turizminin 3 katından daha fazla büyüdü, 2018 yılında ziyaretçi rekoru kırıldı. 54'ten fazla iş olanağı sunan, ekonomi çarklarının dönemsini Sağlayan turizm sektörü ülke imajını yükseltiyor ve köprü ilişkilerin kurulmasına vesile oluyor. Sektörü motive eden ve sorunlarımızı iyi anlayıp çözümü yönünde irade koyan Sn. Bakan ve ekibine, sektöre sağladığı destek nedeniyle teşekkür ve şükranlarımı sunarım" dedi.

EMITT'in uluslararası turizm fuarları arasında önde gelenlerden biri olduğuna dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul EMITT Fuarı'nın gelecek süreçte, bakanlığımızın liderliğinde çok daha ileriye hep parmakla gösterilen o güzel başarıyı yakalayacağını düşünüyorum. Fuarımızın İstanbul'da yapılması tabii bir rastlantı değil. Açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı ise günümüzün en önemli yapı taşlarından birisi olacak. Havalimanımız tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ile ülke turizminde yeni bir boyut kazanacağız. İstanbul'a 2000 yılında 2.3 milyon turist geldi. 2018'de ise bu rakam 13,5 milyona ulaştı. İstanbul turizmde 2018'de tarihi bir rekora ulaştı. Ülke içerisindeki payı turizmde yüzde 30'u aştı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, göreve geldikten sonra turizmdeki hedefleri revize ettiklerini, 2023 hedeflerini 70 milyon turist, 70 milyar dolar olarak değiştirdiklerini söyledi. TÜİK'in sabah saatlerinde Türkiye'nin 2018 turizm verilerini açıkladığını belirten Ersoy, "Yabancı turist sayısı 39 milyon 488 bin. Yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçilerin sayısı 6 milyon 624 bin. Toplam 46 milyon 112 bin turist 2018'de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29,5 milyar doları aştı. 2017'de kişi başı gelir 681 dolar olmuştu, 2018'de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Bu önemli bir veri olmakla birlikte farklı yorumlanması gereken bir veri. Bu veriye yeni bir veri daha ekleyeceğimizi söylemiştik. 2019 Ocak ayı itibariyle açıklayacağımız verilerle kişi başı gecelik geliri de açıklayacağımızı belirttik. Çünkü bizim için gerçek ve önemli olan veri bu. 2017'de kişi başı gecelik gelirimiz 63.2 dolar olarak gerçekleşti. 7 Şubat'ta kesin olarak açıklanacak olmakla birlikte 2018'de tahmini kişi başı gecelik gelirimiz 66.5 dolara çıktı. Kişi başı gecelik gelirde de iyileşme bu sene itibariyle başladı." diye konuştu.

Bakan Ersoy, turizmdeki 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefine değinerek, "Bu verileri gördükten sonra işin 70 milyon kişilik kısmının çok zor olmadığı görülüyor. Bizim için önemli olan kısmı 70 milyar dolar. Bu ne demek? Kişi başı gelirimizi 2023'e kadar yüzde 50 oranında arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için artık niceliki turizmden nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması turiste geçiş yapmamız, bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Çünkü kişi başı gelirde yüzde 50 artışı sadece konaklama gelirini arttırarak sağlamamız mümkün değil. Konaklama dışı geliri hem çeşitlendirmemiz hem de arttırmamız gerekiyor" dedi.