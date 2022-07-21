23 haftalık doğan bebeğe kök hücre nakli yapıldı - Son Dakika
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23 haftalık doğan bebeğe kök hücre nakli yapıldı

21.07.2022 15:06
23 haftalık doğan bebeğe kök hücre nakli yapıldı

Tekirdağ'da 23 haftalık 600 gram dünyaya gelen Kartal bebeğe kök hücre nakli yapıldı.

Tekirdağ'da 23 haftalık 600 gram dünyaya gelen Kartal bebeğe kök hücre nakli yapıldı.

Kartal'a, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve kronik akciğer hastalığının oluşmaması için "mezenkimal kök hücre" nakli yapıldı.

NKÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, nakil yapılan bebeğin sağlığına kavuşacağı günü beklediklerini söyledi.

Operasyonun başarılı olduğunu ifade eden Samancı, "Burada, hem dünyada hem de Türkiye'de yeni olan uygulamalardan kök hücre uygulamasını çok erken doğmuş bebeklere uyguluyoruz. Akciğerde ileride oluşabilecek komplikasyonları engellemek için, kronik hastalığa gidişi engellemek için bebeğimize nakil uyguladık. Şu anda uygulamamız başarılı görünüyor." dedi.

Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan da bebeğin, 23 gebelik haftasında çok ileri prematüre olarak doğduğunun altını çizdi.

Aslan, prematüre bir bebeğe başarılı bir nakil yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "23 gebelik haftasında bebekte organ gelişimi neredeyse yok denecek kadar az oluyor." dedi.

Bebeğin solunum desteği aldığını anlatan Aslan, "Bundan sonraki süreç çok daha kritik. Bebek şu an solunum desteği almaya devam ediyor. Kök hücrenin etki sürecini beklemek durumundayız. 23 haftalık doğduğu için 3 aylık yeni doğan yatışı olacak. İnşallah taburcu olmasını da görürüz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 haftalık doğan bebeğe kök hücre nakli yapıldı - Son Dakika

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