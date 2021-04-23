Hendek ve Karasu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ve Karasu ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hendek Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören kısıtlı sayıda katılım ile gerçekleşti.

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Mahmutbey Ortaokulu öğrencileri, "Dünya Çocukları Bayramı" ve "Egemenlik Ulusundur" şiirlerini okudu.

Törenin ardından protokol üyeleri günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karasu

Karasu Kaymakamlığı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, her şeyin en iyisine layık olan çocukların yarınların geleceği olduğunu söyleyerek, bilgiyi araştıran, çocukların, okuduğunu anlayan, düşünen, çözümcü eleştirilerde bulunabilen, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yerinde kullanabilen, manevi değerlerine bağlı olarak yetiştiğini gördükçe gururlarının arttığını ifade etti.

Törenin ardından Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay, Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, törene katılım sağlayan çocukları selamladı.

Tören, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.