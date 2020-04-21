23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koçer, mesajında, yüce Meclis'in bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin yanı sıra geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Millet iradesini her şeyin üzerine tutan, ülkenin geleceğine yön verme ve millet kaderini tayin etme yetkisini elinde bulunduran TBMM'nin, kuruluşunun 100. yıldönümünde ilk günkü heyecan, inanç ve azimle varlığını sürdürdüğünü ifade eden Koçer, "100. yılında Gazi Meclis'te 27. dönem milletvekili olarak görev yapıyor olmanın onur ve gururuyla 23 Nisan'ı bir bayram olarak aziz milletimize armağan eden ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazilerimiz ile ebediyete intikal etmiş olan tüm Meclis üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdoğan ise TBMM'nin ülkenin vicdanını ve aklını temsil ettiğini belirterek, geçmişte ülkenin istiklalini sağladığı ve istikbalini yeşerttiği gibi bugünden sonra da milletin en büyük umut kaynağı olarak yarınları parlak kılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kileci de TBMM'nin açılışının 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğine işaret etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da mesaj yayımlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.