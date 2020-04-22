Karabük ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsleyip, okudukları şiir ve söyledikleri şarkıların yer aldığı videoları sosyal medyada paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine evlerden devam edilmesi yönündeki tavsiyesine uyan Karabük'teki öğrenciler, evlerini ve balkonlarını süsledi.

Evlerine Türk bayrakları ve rengarenk balonlar asan anaokulu öğrencileri Deniz Kıvanç Koçak ve Mehmet Erden Anutgan ile ilkokul öğrencieri Berilsu Yılmaz ve Duru Aslan, şiir okudu, günün anlamına uygun şarkılar söyledi.

Çocuklar, ailelerinin yardımıyla çektikleri videoları sosyal medyada paylaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlayacaklarını söyledi.

Gürel, 23 Nisan'da saat 21.00'da herkesi balkonlarda İstiklal Marşı'nı okumaya davet ederek, herkesin bayramını kutladı.

Bolu'da öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Bolu'da çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutladı.

Bolu 100. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmeni Nuran Çalışkan önderliğinde hazırladıkları videoda İstiklal Marşı'nı ve 23 Nisan'ı anlatan şiirler okudu.

Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.