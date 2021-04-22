23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

22.04.2021 18:31
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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Harun Karacan, mesajında, egemenliğin ve bağımsızlığın aziz milletin en büyük serveti ve vazgeçilmez ilkesi olduğunu bildirdi.

Karacan, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu günün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisan günlerini çocuklarımıza armağan etmiş, çocuklarımız da bu emanetin en büyük koruyucuları olacağını göstermişlerdir. Güçlü Türkiye'yi hedefleri doğrultusunda daha ileri seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacak ve her türlü çabayı göstereceğiz."

AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, 23 Nisan'ın her açıdan kıymeti büyük bir gün olduğunu vurguladı.

İç İçe bayramları barındıran bu milli günde hem ulusal egemenliği hem de onu emanet ettiği çocukların bayramını kutlayan Günay, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.' TBMM'nin kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve millet iradesine dayalı olduğunun en büyük kanıtı ve göstergesidir. Türk milletinin gönlünde ve sarsılmaz bütünlüğünde çok büyük bir öneme sahip olan meclisimiz asırlarca yaşayacak ve bu kıymetli milletin iradesini temsil edecektir. Geleceğine değer veren bir milletin evlatları olarak; geleceğimizi emanet ettiğimiz ve bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olan bugünü tüm Türk milleti adına kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri hatırlattı.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yücelterek yaşatacak olan sizsiniz." sözünü anımsatan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün sizlere olan inancı ve güveni tamdı. Gelecekte, her biriniz sağlıklı ve eğitimli bireyler olarak bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha adil ve eşit bir ülke için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Buna, Yılmaz Büyükerşen olarak benim inancım ve güvenim tamdır. Sözlerimin başında söylediğim gibi bu yıl 23 Nisan kutlamalarında birlikte olamayacağız. El ele, kol kola caddelerde yürüyemeyecek, birlikte törenler yapamayacağız. Ancak her birimiz bileceğiz ki bedenlerimiz yan yana olmasa da, yüreklerimiz, akıllarımız, sevgimiz ve saygımız her zaman bir arada olacak."

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, 23 Nisan 1920'de, kurulan ilk meclis ile birlikte "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." denilerek, istiklal ve istikbal mücadelesi için yeni bir dönüm noktası başladığını kaydetti.

Milli mücadele ruhuyla bugünlere gelen devletin, nice badireler atlatarak, bu uğurda şehitler vererek aziz vatanın muhafaza ve müdafaa edildiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur.' şiarıyla çıkılan bu yolda demokrasinin dışında bir yola sapanlar milletimizin güçlü iradesi karşısında her zaman mağlup olmaya mahkumdurlar. Bizler demokrasimizi çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edecek ve geleceğin büyükleri olarak baktığımız çocuklarımızı özel bir gayretle hayata hazırlamaya devam edeceğiz. Bu inançla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü, dünya barışına en güzel sözü olan tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ve bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

Ulusal Egemenlik, Harun Karacan, AK Parti, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika


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