23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 17:28
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda devam edilen kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Aladağ Millet Bahçesi Belediye Düğün Salonu'nda devam eden kutlamalara, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Karakaş, İlçe Jandarma Garnizon Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ali Yazan, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Atatürk İlkokulu Müdiresi Kübra Yamaner, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçlu olduklarını ve kurduğu Cumhuriyetin sağlam temeller üzerinde yetişen çocuklar tarafından sonsuza kadar korunacağını belirtti.

Kutlama programı kapsamında anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından koro, müzikli oyunlar, gösteriler sunuldu ve şiirler okundu.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

YORUMLAR
500
Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı Osmancık'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Aladağ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement