23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirtti.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeni ile meydanlarda coşkuyla kutlayamadıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Sağlığımız için evlerimizde kalmak zorundayız. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olan, geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da mesajında 23 Nisan 1920'nin tarihin dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' esası üzerine kurulan TBMM'nin açılmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönem başladı. TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü vesilesiyle başta gazi meclisin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk meclisteki bütün milletvekillerini rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevinç ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, bu müstesna günün ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Gültekin, mesajında "Bugünün sahibi çocuklarımızla birlikte 23 Nisan akşamı evlerimizin balkonundan kalben buluşarak saat 21.00'de istiklal Marşımızı okuyarak kutlayacağız. Mukaddes vatanımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahrete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise mesajında şu düşünceleri paylaştı:

"Gönül isterdi ki böylesine önemli bir günü geçmiş yıllarda olduğu gibi tüm dünya çocuklarıyla coşku içinde kutlayalım. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıldönümünü cadde ve sokaklarda kutlamamıza engel oldu. O nedenle evlerimizde de olsa, gönüllerimizin bir arada olduğu tüm çocuklarımızla 23 Nisan'ı yine gönülden kutlayacağız."

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, heyecan ve coşku içerisinde karşılamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin koruyucuları olan çocuklarımıza armağan ettiği bu özel gün, onun çocuklara duyduğu sonsuz güven ve büyük sevginin de ayrı bir ifadesidir. Akademisyenler olarak bizlere düşen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güven duyduğu bu genç nesli, hep ileriye taşımak ve onlara yeni yollar açmak olacaktır."

23 Nisan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:58 Kaynak: AA

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