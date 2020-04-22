23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin, necip milletimizin vatanına ve milli iradesine sahip çıktığı, bağımsızlığın, özgürlüğün ve milli egemenliğin sembolü, çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

Aziz milletimizin vatanından, özgürlüğünden, bağımsızlığından, egemenliğinden, milli ve manevi değerlerinden bu güne kadar hiçbir şart ve koşulda asla ödün vermediğini, tarih boyunca bu uğurda çok büyük mücadeleler verdiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti.

"Kutlu bir emanet olarak muhafaza edilen tüm bu milli ve manevi değerler yeni nesillerin omuzlarında daima yükselerek yücelmiş, coşkusundan ve saflığından bir zerre kaybetmeksizin nice asırları aşmak üzere gelecek kuşaklara teslim edilmiştir. 23 Nisan Dünya'da çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın bir ifadesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunar, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramını kutlar, sevgilerimi sunarım."