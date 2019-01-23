23 Ocak Çarşamba Dha Spor Gündemi
45 dakika önce
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor18.00 Göztepe - Antalyaspor20.30 Balıkesirspor Baltok - TrabzonsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14.00 Bodrum
Belediyesi Bodrumspor - Evkur
Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe - Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor
Baltok - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
JUDO
11.00 Türkiye
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve İstişare Kurul Üyesi Dr. Zihni Papakçı'nın katılımı ile Memorial Şişli Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez
'e Türkiye Spor Yazarları Derneği
Genel Merkezi'nde siyah kuşak verilecek.
VOLEYBOL
14.00 2019 CEV A Kadınlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Bayan Milli Takımının, grup aşamasındaki rakipleri, İstanbul
Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.
VOLEYBOL
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi -
18.30 Fenerbahçe Opet
- CSM Bucuresti
22.00 Beziers VB - Vakıfbank
Kadınlar Challenge Cup -
22.30 Hermes Oostende
- Aydın
Büyükşehir Bld.
Efeler Ligi -
17.00 İstanbul BBSK - Tokat
Bld. Plevne
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi -
22.30 Virtus Bologna
- Beşiktaş
Sompo Japan
FIBA Avrupa Kupası -
20.30 Pınar Karşıyaka
- Szolnoki Olaj
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
Celal Şengör Türkiye'ye Hakaret Etti
Bolusporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçında "Yönetim İstifa" Tezahüratında Bulundu
CHP'nin Müftü Nikahı Başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden Ret Cevabı Geldi
Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor'da