Üye Girişi
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek - Son Dakika

23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek

19.01.2022 11:15

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Yalova'nın Termal ilçesinde kampa giren 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, ilk kez katılacağı şampiyonada takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Yalova'nın Termal ilçesinde kampa giren 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, ilk kez katılacağı şampiyonada takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl oluşturulan 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, ilk kampını Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Milli Takım Teknik Direktörü Metin Topaktaş, AA muhabirine, kampın 34 sporcu ve 6 antrenörün katılımıyla 5 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Topaktaş, "Buradan sonra bir kampımız daha olacak. Daha sonra 7-13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Buradaki sporcularımız arasında geçen yıl Avrupa ve dünyada madalya alan sporcularımız var. Aynı zamanda A Milli Takımla kampta olan 5 sporcularımızın da katılımıyla takımımız daha da güçlenecek. İnşallah hazırlıklarımız planladığımız gibi olursa Avrupa Şampiyonasına iyi bir şekilde katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin, Avrupa Şampiyonasından en az 5 madalya ile dönmek olduğunu da aktaran Topaktaş, şöyle konuştu:

"Daha önce bu ekibimiz büyükler içerisinde yer alan bir ekipti. Biz bunları ayırdık ve ayrı çalışıyoruz. Bu sene Avrupa Şampiyonası, hem federasyonun hem de bu ekibin ilk sınavı olacak. İnşallah hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi düşünüyoruz ama bunların 2 tanesini altın madalya olarak görmek istiyorum. Onun dışında da 2 veya 3 bronz olursa bizim için güzel olacak. Bunun dışında da hedefimiz takım olarak en az Avrupa'da ilk üçe girmek."

23 yaş altında son yılı olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Abdulvasi Balta ise, hazırlıkların iyi gittiğini ve sakatlık olmaması durumunda iyi bir dereceyle şampiyonadan dönmek istediğini söyledi.

Takım olarak Bulgaristan'dan şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Balta, "Benim bireysel hedefim önce Avrupa'da şampiyon olmak. Daha sonra 2024'deki olimpiyatlarda şampiyon olmak. 2019 yılında Avrupa'da ikinci, dünyada üçüncü oldum. Bu defa ikinci ve üçüncülük yetmiyor. İkinci ve üçüncüler her zaman unutuluyor. O yüzden birinciliğe adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

23 yaş altı Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği bulunan Ömer Faruk Çayır da, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek
23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek

YORUMLAR
500

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Güreş, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek - Son Dakika


Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı         
17:46
Vali ile öğrenci arasında güldüren diyalog Vali ile öğrenci arasında güldüren diyalog         
17:37
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:50:03. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı'nda hedef ilk üçe girmek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement