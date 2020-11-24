24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk tören Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkında gerçekleştirildi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla parktaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

İkinci tören ise Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı programda, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

Program öncesi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç ve öğretmenlere gül dağıtarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Sayı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, öğretmenliğin çok önemli bir vazife olduğunun altını çizdi. Bilgi, umut, sevgi ve geleceğin öğretmenlerde olduğunu söyleyen Kılıç, "Sen sürekli birini tutuşturan bir mumsun. Tohumları asırlık çınar yapansın. Sen bir rol değil bir ekolsün." dedi.

Daha sonra konuşan Başkan Demirbaş ise öğretmenlik mesleğinin kutsiyetinden bahsederek, öğretmenlerin hayat boyu hiç unutulmayan kişiler olduğunu anlattı.

Çeşitli şiirlerin okunduğu programda, görev başında şehit olan öğretmenlerin hayatları slayt eşliğinde gösterilirken, salondaki öğretmenler de duygulu anlar yaşadılar.

Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinden Salih Efe Önal tarafından şiirin konduğu program daha sonra müzik öğretmeni Kağan Altınalan ve öğrencileri tarafından verilen konser ile sona erdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Topal ve öğretmenler katıldı.