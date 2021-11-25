24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçede görev yapmış emekli öğretmenleri ziyaret ile devam eden programda ayrıca Kaymakamı Mesut Coşkun ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Mesut Coşkun, öğretmenliğin önemine dikkati çekerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.