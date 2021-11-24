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24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

24.11.2021 12:05
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Minsolmaz, öğretmenlerin çok önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu ifade eden Minsolmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz Başöğretmen Atatürk'ün 'Öğretmenler Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözü ile ifade bulan ve üzerlerindeki bu büyük sorumlulukla büyük fedakarlık ve özveri göstermektedirler. Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten, sorumlu bireyler olarak yetişmesine hayat rehberi olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan öğretmenlerimiz çabaları ile her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır."

KTSO Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, öğretmenlerin, toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük paya sahip olduklarını bildirdi.

Öğretmenlerin eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleri olduğunu belirten Ilık, şunları kaydetti:

"Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler içinde son derece önemli ve değerlidir.

Başöğretmen Atatürk'ün 'İnsanlık toplumunun en fedakar, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir' sözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle her türlü fedakarlıktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Öğretmenler, ülkemizde gelecekle ilgili hedeflere ulaşılmasında önemli görevler üstlenecek ve kalkınmayı gerçekleştirecek, nesilleri yetiştiren, yurdumuzun her köşesine ulaşarak fedakarlık gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren, eğitim camiamızın kıymetli mensuplarıdır."

-Memur-Sen İl Başkanı Karanfiler'in mesajı

Memur-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karanfiler, mesajında, başarılı eğitim sistemlerinin en büyük aktörü öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktöründe öğretmenler olduğunu ifade eden Karanfiler, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fedakarlık mesleğidir. Salgın sürecinin başından beri öğretmenlerimiz her halükarda eğitim yapmaya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakarlığını ortaya koymuştur.

Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediği, bu süreçte bir kez daha tecrübe edilmiştir. Sanalın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür."

İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Öğretmenler Günü mesajı yayımladı.

Kalkan mesajında öğretmenlerin geleceğin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük ettiğini belirtti.

Öğretmenlerin bu mukaddes mesleği tercih ederek manevi sorumluluğu sırtladığını, öğrencilerin içindeki cevheri keşfettiğini, onlarda farkındalıklar yarattığını aktaran Kalkan, bir kez daha öğretmenlik mesleğinin mensubu olmanın kıvancını yaşadığını bildirdi.

Çocukların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı öğretmenlerden öğrendiğini ifade eden Kalkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailesi dışında örnek aldığı ilk insan modeli öğretmenlerdir. Onları, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ahlaki, insanı, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyleri yetiştiren öğretmenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı kişileri yetiştiren eğitim hizmetlerinin temel taşları olan değerli öğretmenlerimize şükran borçluyuz.

Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Milletvekili, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - Son Dakika


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