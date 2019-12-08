Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 25. Gezici Film Festivali'nin Sinop ayağı sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde, yönetmenliğini Özkan Yılmaz'ın yaptığı ve başrollerini Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık'ın paylaştığı "Soluk" adlı filmin gösterimiyle başlayan festival, Ali Özel'in yönettiği, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 10 dalda ödül alan "Bozkır" adlı filmin gösterimiyle tamamlandı.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, gösterimin sonunda yaptığı konuşmada, Sinop'ta dünya ve Türk sinemasının ödüllü filmleriyle ünlü oyuncu ve yönetmenleri ağırladıklarını belirtti.

Festival boyunca filmlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Boyacıoğlu, "3 gün boyunca 9 filmi yaklaşık 3 bin kişi izledi. Sinop'taki gibi dolu salonlar bizim için çok önemli. Sinop'a her gelişimizde büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla mutlu kentte bu yılda mutlu olduk." dedi.

Sinop'a yeniden bir sinema kazandırılması gerektiğine işaret eden Boyacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu kapsamda gezici film festivaline katkıda bulunan başta Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a, bizleri salonda yalnız bırakmayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır aralıksız festival düzenliyoruz. Bunun iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi bizim inadımız, ikincisi de izleyicilerin bizlere daima ilgi göstermesi. Türkiye ve dünyada bazı festivaller izleyici çekemiyor. İzleyicisiz bir festival de çok kötü bir etkinlik oluyor. Biz 25 yıldır memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bütçeyi artırarak daha fazla konukla daha fazla filmlerle yolumuza devam etmek istiyoruz."

Gezici Film Festivali kapsamında filmler, yarın Kastamonu'da sinemaseverin beğenisine sunulacak.