25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.06.2022 06:42
25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Gaziantep Fk - V. Karagümrük

06:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Galatasaray - G. Giresunspor

09:45 Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Top 10 Asist

11:15 Sezonun Parlayan Genç...

11:30 Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Ankaraspor - Trabzonspor

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Fenerbahçe - Elazığspor

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Galatasaray - G. Giresunspor

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü

21:00 Spor Turu

22:30 Trabzonspor - Beşiktaş

23:45 1 Yıldız 10 Gol

YORUMLAR
500
Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı 24 Haziran 2022 Haberleri 24 Haziran 2022 Haberleri
Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, Rizespor, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 06:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: 25 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement