Son Dakika Haberleri: 25 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

25 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

25 dakika önce

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ20.00 TÜRKİYE - Moldova22.45 Karadağ - İngiltere22.45 Kosova - Bulgaristan22.45 Portekiz - Sırbistan22.45 Lüksemburg - Ukrayna22.45 Fransa - İzlanda22.45 Andorra - ArnavutlukBEŞİKTAŞTakım izinliGALATASARAY14.

25 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

20.00 TÜRKİYE - Moldova

22.45 Karadağ - İngiltere

22.45 Kosova - Bulgaristan

22.45 Portekiz - Sırbistan

22.45 Lüksemburg - Ukrayna

22.45 Fransa - İzlanda

22.45 Andorra - Arnavutluk

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

14.30 Başkan Mustafa Cengiz, düzenleyeceği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Takım izinli

FENERBAHÇE

Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edilecek.

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL

19.00 Darüşşafaka Tekfen - Afyon Belediyespor

BOKS

11.00 Hakem kararı ile mağlup ilan edilen Avni Yıldırım, maçın tekrarı için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Karadağ, Türkiye, Spor
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