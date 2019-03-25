25 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi
25 dakika önce
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ20.00 TÜRKİYE - Moldova22.45 Karadağ - İngiltere22.45 Kosova - Bulgaristan22.45 Portekiz - Sırbistan22.45 Lüksemburg - Ukrayna22.45 Fransa - İzlanda22.45 Andorra - ArnavutlukBEŞİKTAŞTakım izinliGALATASARAY14.
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 TÜRKİYE - Moldova
22.45 Karadağ
- İngiltere
22.45 Kosova
- Bulgaristan
22.45 Portekiz
- Sırbistan
22.45 Lüksemburg
- Ukrayna
22.45 Fransa
- İzlanda
22.45 Andorra
- Arnavutluk
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz
, düzenleyeceği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Takım izinli
FENERBAHÇE Ankaragücü
maçının hazırlıklarına devam edilecek.
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
19.00 Darüşşafaka Tekfen
- Afyon
Belediyespor
BOKS
11.00 Hakem kararı ile mağlup ilan edilen Avni Yıldırım
, maçın tekrarı için WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
ve Sivasspor
Başkanı Mecnun Otyakmaz
'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:33 Kaynak: DHA
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