25 ülkenin seyahat acente yetkilisi Mardin'i gezdi

Mardin'in turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren seyahat acentesi yetkilileri Mardin'i gezdi.



Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık geçmişe sahip Mardin'de turizm hareketliliği sürüyor. Mardin'in turizm sektörüne katkı sağlanması ve yıl sonuna kadar hedeflenen 5,5 milyon turist sayısına ulaşmak amacıyla Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve çeşitli kurumlar tarafından hayata geçirilen projeler meyvelerini veriyor. Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, Malezya, Hindistan ve İtalya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 25 ülkede faaliyet gösteren kültür seyahat acente sahipleri, Mardin'i ziyaret ederek Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör başkanlığından tarihi şehri gezdi. Mardin gezileri kapsamda Hasankeyf, Dara Antik kenti ile diğer tarihi ve turistik yerleri gezen acente yetkilileri, daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek kentin turizmine katkı sunulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Acente sahiplerinin Mardin'i ziyaret etmelerinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2020 yılında Mardin turizminin daha yüksek bir potansiyele geleceğini dile getirerek yurt dışından Mardin'i ziyaret eden yüzde 15'lik turist kapasitesinin yüzde 30 ile 35'lere yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin turizm ile anılan bir kent olması için çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Yaman, kısa bir süre önce başlayan sıcak hava balonunun kentin turizmine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu aktarırken sıcak hava balonu turlarına beklentilerin üstünden bir rağbet olduğunu ifade etti.



Mardin'e hayranlıklarını dile getiren acente yetkilileri, 2020 yılında Mardin turları gerçekleştirmek için çalışmalar yürütecekleri sözünü verirken gezi boyunca kendilerini destekleriyle yalnız bırakmayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yaman'a ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör'e teşekkür etti. - MARDİN