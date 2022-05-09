26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu - Son Dakika
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26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu

09.05.2022 12:10

- 26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu Muğla'da 1996 yılında Gökova Körfezinde Devlet Planlama Teşkilatından başlayan orman yangınında yanan 6 bin 452 hektarlık alan 26 yılda değişimi havadan görüntülenirken, değişim fotoğraf karelerine yansıdı.

- 26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu

Muğla'da 1996 yılında Gökova Körfezinde Devlet Planlama Teşkilatından başlayan orman yangınında yanan 6 bin 452 hektarlık alan 26 yılda değişimi havadan görüntülenirken, değişim fotoğraf karelerine yansıdı.

MUĞLA - Orman yangınlarına en hassas iller arasında yer alan Muğla'da her yıl onlarca orman, makilik ve tarım arazisi yangını çıkıyor. Muğla tarihinin en büyük orman yangını geçen yıl 7 ilçede çıkarken, toplam 52 bin hektar ormanlık alan ve 8 bin hektar da makilik ve tarım alanı zarar gördü.

27 Temmuz 1996 yılında yeryüzü cenneti olarak adlandırılan ve Türkiye'nin en iyi mavi yolculuk rotasının yer aldığı Gökova Körfezi kıyısında yer alan döneminde Devlet Planlama Teşkilatı Eğitim Kampı olarak kullanılan tesiste başlayan orman yangını bir hafta sürmüş ve toplam 6 bin 452 hektar ormanlık alan yanmıştı.

26 yıl önce yanan saha helikopter ile havadan görüntülendi. Yanan sahalarda ağaçlandırma ve doğal tohumlama sistemi ile başlayan yeşil örtü, 26 yıllık aradan sonra yeşile büründü. Gökova Körfezindeki kara tablo yeliş örtü ile kaplanırken, büyüyen ağaçların hem bakımı, hem de yangın ihtimaline karşı belli aralıklarla orman yolları açıldı.

Orman Genel Müdürlüğü yanan sahaların eski ve yeni görsellerini paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2 Eylül 2006 yılında Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Emecik köyünde çıkan ve 45 hektarı ormanlık alan olmak üzere 100 hektar orman ve tarım arazisinin 2006 ve 2020 yılları arasındaki değişimini paylaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 2001 yılında çıkan ve 130 hektar alanın zarar gördüğü alanın 2001 ve 2020 yılları arasında görselleri ile 2000 yılında Bodrum Torba'da 305 hektar alanın 2000-2020 yılları arsında değişimini gösteren görsellere yer verdi.

26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu
26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu
26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu
26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu

YORUMLAR
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Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden hayat buluyor Ayvalık'ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden hayat buluyor

Orman Genel Müdürlüğü, Gökova, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 26 yıl önce yandı, yeşil ile mavi tekrar buluştu - Son Dakika


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