Son Dakika Haberleri: 27 ağustos salı dha spor gündemi
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27 ağustos salı dha spor gündemi

42 dakika önce

Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den DHA'ya özel açıklamalarMert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor"Hedeflerimde hep Avrupa vardı""Transferim çok hızlı gelişti""Cengiz bana Roma'yı her detayıyla anlattı""Milli takım olarak dünya devlerine kafa tutacak seviyedeyiz""Genç kardeşlerimiz...

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Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den DHA'ya özel açıklamalar
Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor
"Hedeflerimde hep Avrupa vardı"
"Transferim çok hızlı gelişti"
"Cengiz bana Roma'yı her detayıyla anlattı"
"Milli takım olarak dünya devlerine kafa tutacak seviyedeyiz"
"Genç kardeşlerimiz hayal etsinler ve çalışsınlar"
"Kendi yolumu çizeceğim"

Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı'yı ilk ben oynattım
"Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu"
"Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri"

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah beyazlı ekipte, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına start verecek.

GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.

BASKETBOL
11.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası 3'üncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

VOLEYBOL
Kadınlar Avrupa Şampiyonası
17.00 Finlandiya - Fransa
19.30 Yunanistan - Bulgaristan


Avrupa, Roma, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
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