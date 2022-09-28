28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28.09.2022 06:42
28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Eylül 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Hk Ümraniyespor-kasimpaşa

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Fta Antalyaspor-a. Demirspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 M. Başakşehir-v. Karagümrük

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor-diyarbakirspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Ankaragücü - M. Başakşehir

14:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:30 Y. Kayserispor - Trabzonspor

16:00 Galatasaray - A. Konyaspor

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Özel Röportaj

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Maç Özetleri, Kayserispor, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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