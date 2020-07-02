281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı Dokuz ülkeyi kapsayan Türkiye'de 11 ilde 110 adreste yapılan eş zamanlı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı

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İSTANBUL - Dokuz ülkeyi kapsayan Türkiye'de 11 ilde 110 adreste yapılan eş zamanlı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların adreslerinde ele geçirilen silahlar ve altınlar yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre; önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak adlandırılan "Bataklık" operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında olduğu 74 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 281 taşınmaza el konulurken, gerçekleştirilen baskınların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde özel harekat polisleri ve uzman köpekler baskın yapıyor. Para kasalarında ve dolaplarda ele geçen altın, döviz ve tapu senetleri ile lüks araçların anahtarları göze çarpıyor. Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildikleri anlar yer alan görüntülerde, altın kemer ve FETÖ üyeleri arasında şifre olarak kabul edilen balya halinde 1 dolar serisi para yer alıyor.

30 Haziran sabahı uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören'in liderliğini yaptığı suç örgütüne 11 ilde baskın düzenlenmiş, İtalya, İngiltere, İspanya ve Brezilya'nın aralarında bulunduğu dokuz ülkenin iş birliğiyle yapılan "Bataklık" operasyonunda 74 kişi gözaltına alınmıştı. 281 gayrimenkul, 16 şirket, 70 milyon lira, çok sayıda lüks araç ve eve el koyuldu. Tespit edilen kara paranın 500 milyon lirayı bulduğu belirtilmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 281 taşınmaza el konulan 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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