29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Muammer Erol, bayram tebriklerini kabul etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapan Vali Erol, Cumhuriyetin 97. Kuruluş yıl dönümünü bayram olarak kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kutlama etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ve kontrollü katılımlarla gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Erol, şunları kaydetti:

"Buna rağmen inanıyor ve biliyoruz ki bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber daha mutlu ve huzurlu, daha büyük, daha diri ve daha güçlü olacağız. Ne mutlu ki, Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu, 'muassır medeniyetler seviyesine ulaşma' hedefinde büyük mesafeler aldık. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi ülkemiz ve milletimize yönelik bela üretmekte ittifak eden 7 düvele ve ifsad ettikleri gafillere ve hainlere rağmen, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyetimizle birlikte, tasada ve kıvançta, acıları paylaşmada bir ve bütün, ocağını ve aşını paylaşacak kadar kardeşlik duyguları içerisinde olmuştur."

Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlum milletlerin umudu ve sesi olmaya devam ettiğini ifade eden Erol, Türkiye'nin tüm ülkelere örnek ve önder olduğunu aktardı.

"İki devlet, bir millet" şuuruyla Azerbaycan'ın işgal altında bulunan topraklarını kurtarmalarını dileyen Erol, şöyle konuştu:

"Yine güncelliği nedeniyle belirtmek gerekir ki, Türk Devleti, kovid-19 salgını mücadelesinde, 'İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın' şiarından hareketle sağlık hizmetlerinin herkese olması gerektiği gibi sunulması konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olacak tutum ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak, salgın maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızın her alanında olumsuz etkileriyle devam etmektedir. Bu vesile ile Yalovalı kardeşlerimin salgının olumsuz etkilerine karşı yürütülen mücadele kapsamında tedbirleri eksiksiz alınmalarını ve kurallara titizlikle uymalarını, sağlık personelimiz başta olmak üzere görev yapan tüm personelimize samimiyetle destek olmalarını talep ediyorum."

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle devam eden kutlama programı, Kent Müzesinde düzenlenen "29 Ekim ve Atatürk" konulu fotoğraf ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Özcan Özel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.