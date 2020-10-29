29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 13:50

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Muammer Erol, bayram tebriklerini kabul etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapan Vali Erol, Cumhuriyetin 97. Kuruluş yıl dönümünü bayram olarak kutlamanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kutlama etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ve kontrollü katılımlarla gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Erol, şunları kaydetti:

"Buna rağmen inanıyor ve biliyoruz ki bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber daha mutlu ve huzurlu, daha büyük, daha diri ve daha güçlü olacağız. Ne mutlu ki, Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu, 'muassır medeniyetler seviyesine ulaşma' hedefinde büyük mesafeler aldık. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi ülkemiz ve milletimize yönelik bela üretmekte ittifak eden 7 düvele ve ifsad ettikleri gafillere ve hainlere rağmen, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyetimizle birlikte, tasada ve kıvançta, acıları paylaşmada bir ve bütün, ocağını ve aşını paylaşacak kadar kardeşlik duyguları içerisinde olmuştur."

Türkiye Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlum milletlerin umudu ve sesi olmaya devam ettiğini ifade eden Erol, Türkiye'nin tüm ülkelere örnek ve önder olduğunu aktardı.

"İki devlet, bir millet" şuuruyla Azerbaycan'ın işgal altında bulunan topraklarını kurtarmalarını dileyen Erol, şöyle konuştu:

"Yine güncelliği nedeniyle belirtmek gerekir ki, Türk Devleti, kovid-19 salgını mücadelesinde, 'İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın' şiarından hareketle sağlık hizmetlerinin herkese olması gerektiği gibi sunulması konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olacak tutum ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak, salgın maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızın her alanında olumsuz etkileriyle devam etmektedir. Bu vesile ile Yalovalı kardeşlerimin salgının olumsuz etkilerine karşı yürütülen mücadele kapsamında tedbirleri eksiksiz alınmalarını ve kurallara titizlikle uymalarını, sağlık personelimiz başta olmak üzere görev yapan tüm personelimize samimiyetle destek olmalarını talep ediyorum."

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle devam eden kutlama programı, Kent Müzesinde düzenlenen "29 Ekim ve Atatürk" konulu fotoğraf ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Törene, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Özcan Özel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, 29 Ekim, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı         
12:45
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 14:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei